健康解碼｜HER2陽性乳癌擴散快、侵略性高 醫生籲早求醫

乳癌是本港女性頭號常見癌症，隨著社區上對此症的預防意識提高、以及定期檢查普及化，臨床上有更多個案可於病情較早期階段確診，但有部分個案涉及比較「惡」及「棘手」的乳癌、即HER2陽性乳癌，在處理上需更謹慎。臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，針對HER2陽性兼已轉移的晚期乳癌，若患者接受一線治療無效，現有二線治療藥物，能幫助控制病情，讓患者保持生活品質。 乳癌可與遺傳及生活習慣有關 坊間對乳癌成因存有很多疑問，包括認為服用含雌激素食物可增加患癌風險。李宇聰醫生解釋，燕窩、雪蛤膏等食物有機會含有女性雌激素，可增加患荷爾蒙乳癌的機會。而豆類帶有的植物雌激素，理論上不會增加乳癌風險。至於用作紓緩更年期症狀的大豆異黃酮補充劑，因含有高濃度植物雌激素，都有可能會提高相關風險，建議盡量避免服用。

乳癌有不同風險因素，包括家族遺傳、基因突變；長期暴露於較多雌激素下，增加患乳癌風險，例如早來經或遲收經、35歲之後才生育或從未生育的女性。其他因素包括肥胖、少運動、吸煙、服用荷爾蒙補充劑。乳癌症狀包括有無痛硬塊、腋下淋巴腫脹、乳頭有分泌物或流血。病情如擴散可致骨痛、氣喘、黃疸等症狀。 HER2陽性乳癌惡性度較高 李醫生指出，乳癌若及早發現，可透過手術切除腫瘤，同時配合其他不同治療方案，例如術前化療、標靶治療及術後電療等。臨床可透過免疫組織化學染色測試（IHC）及螢光原位雜交（FISH）檢測，分析其HER2蛋白表達量，從而判斷腫瘤的分類和特性，有助制定日後治療方案。

李醫生表示，乳癌擴散患者中約2成人為HER2陽性個案，此類乳癌的腫瘤細胞分裂比較活躍，以致生長速度快，屬於惡性度高、侵略性強及容易擴散的類別。若無進行適合的標靶治療，會容易復發及轉移。 治療方案助患者面對難關 針對HER2陽性兼已轉移乳癌個案，傳統一線治療方案是採用化療藥物，配合雙標靶治療。若之後出現抗藥性，患者可考慮現有的二線治療藥物。「癌症治療技術隨時代進步，現時有藥物能針對已轉移的惡性乳癌，當中可以有機會延長患者壽命，並且可透過改善生活質素，讓病人重拾正常生活及社交。加上藥物副作用屬可控制，令有關治療方案相對較為病人接受。」李醫生補充。

80多歲陳婆婆（化名）因黃疸症狀入院，檢查證實患上HER2陽性乳癌，並擴散到肝臟及骨骼，造成肝衰竭。她早已發現乳房有無痛硬塊，但無及時求醫，直至病情惡化。陳婆婆接受一線治療後，無明顯效用，後來轉用二線治療方法，令病情受控，至今兩年無復發。李醫生鼓勵患者積極處理病情，避免諱疾忌醫，錯過治療時機。又提醒女性要定期自我檢查乳房，發現異常要及早求醫。婦女於40歲起應進行乳房超聲波及X光造影檢查，若有乳癌家族史人士，更應提早進行。

李宇聰醫生提醒，治療乳癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。