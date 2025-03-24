一上班就焦慮疲勞頭痛？營養師教吃38種食物穩定情緒

焦慮情緒問題可以靠飲食改善？有營養師指出，許多人會在上班時出現焦慮和緊張等的情緒，甚至會出現疲勞和頭痛的症狀，影響工作效率。營養師推介，只需要吃38種食物，就有助穩定情緒，趕走不安感。
營養師教吃38種食物穩定情緒
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，很多人都會感到焦慮和緊張，特別是隨著上班日的來臨。但其實可以吃高鎂食材來對抗焦慮、頭痛和疲勞等的問題。高敏敏指，鎂是人體不可或缺的礦物質，約60%位於骨骼，30%位於肌肉，對於細胞的訊息傳導至關重要。根據台灣的衛福部國民健康署建議，每人每日的鎂攝取量為：
- 男性：380毫克
- 女性：320毫克
不過，她提醒，每日上限為700毫克，長期過量可能影響腎臟健康。她列出以下富含鎂的食材，每100克的鎂含量：
堅果與種子
- 南瓜籽：633毫克
- 西瓜籽：474毫克
- 白芝麻：415毫克
- 葵瓜籽：396毫克
- 黑芝麻：386毫克
- 腰果：290毫克
- 松子仁：267毫克
- 花生仁：217毫克
- 杏仁片：195毫克
- 榛果：181毫克
豆類
- 黃豆：215毫克
- 黑豆：214毫克
蔬菜
- 荷葉白菜：155毫克
- 菠菜：141毫克
- 皇宮菜(潺菜)：125毫克
- 海帶芽：123毫克
- 紅莧菜：85毫克
- 羽衣甘藍：62毫克
- 牛蒡：50毫克
- 黃秋葵：50毫克
- 通菜：49毫克
- 紅鳳菜：48毫克
- 番薯葉：35毫克
- 山蘇菜：34毫克
- 芥藍菜：31毫克
- 小松菜：27毫克
全榖雜糧類
- 綠豆：172毫克
- 小紅豆：162毫克
- 薏仁：159毫克
- 糙米：100毫克
- 蓮子：99毫克
海鮮
- 蜆：47毫克
- 章魚：44毫克
- 白蝦：44毫克
- 白飯魚：70毫克
其他
- 黑朱古力：286毫克
- 香蕉：24毫克
- 牛油果：24毫克