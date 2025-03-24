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健康
2025-03-24 15:30:00

一上班就焦慮疲勞頭痛？營養師教吃38種食物穩定情緒

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一上班就焦慮疲勞頭痛？營養師教吃38種食物穩定情緒

一上班就焦慮疲勞頭痛？營養師教吃38種食物穩定情緒

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焦慮情緒問題可以靠飲食改善？有營養師指出，許多人會在上班時出現焦慮和緊張等的情緒，甚至會出現疲勞和頭痛的症狀，影響工作效率。營養師推介，只需要吃38種食物，就有助穩定情緒，趕走不安感。

營養師教吃38種食物穩定情緒

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，很多人都會感到焦慮和緊張，特別是隨著上班日的來臨。但其實可以吃高鎂食材來對抗焦慮、頭痛和疲勞等的問題。高敏敏指，鎂是人體不可或缺的礦物質，約60%位於骨骼，30%位於肌肉，對於細胞的訊息傳導至關重要。根據台灣的衛福部國民健康署建議，每人每日的鎂攝取量為：

  • 男性：380毫克
  • 女性：320毫克

不過，她提醒，每日上限為700毫克，長期過量可能影響腎臟健康。她列出以下富含鎂的食材，每100克的鎂含量：

堅果與種子

  • 南瓜籽：633毫克
  • 西瓜籽：474毫克
  • 白芝麻：415毫克
  • 葵瓜籽：396毫克
  • 黑芝麻：386毫克
  • 腰果：290毫克
  • 松子仁：267毫克
  • 花生仁：217毫克
  • 杏仁片：195毫克
  • 榛果：181毫克

豆類

  • 黃豆：215毫克
  • 黑豆：214毫克

蔬菜

  • 荷葉白菜：155毫克
  • 菠菜：141毫克
  • 皇宮菜(潺菜)：125毫克
  • 海帶芽：123毫克
  • 紅莧菜：85毫克
  • 羽衣甘藍：62毫克
  • 牛蒡：50毫克
  • 黃秋葵：50毫克
  • 通菜：49毫克
  • 紅鳳菜：48毫克
  • 番薯葉：35毫克
  • 山蘇菜：34毫克
  • 芥藍菜：31毫克
  • 小松菜：27毫克
     
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3類營養素助減少焦慮及壓力｜資料來源香港營養學會（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜奧米加三脂肪酸（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜抗氧化物（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜膳食纖維（am730製圖）

全榖雜糧類

  • 綠豆：172毫克
  • 小紅豆：162毫克
  • 薏仁：159毫克
  • 糙米：100毫克
  • 蓮子：99毫克

海鮮

  • 蜆：47毫克
  • 章魚：44毫克
  • 白蝦：44毫克
  • 白飯魚：70毫克

其他

  • 黑朱古力：286毫克
  • 香蕉：24毫克
  • 牛油果：24毫克

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