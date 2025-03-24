一上班就焦慮疲勞頭痛？營養師教吃38種食物穩定情緒

焦慮情緒問題可以靠飲食改善？有營養師指出，許多人會在上班時出現焦慮和緊張等的情緒，甚至會出現疲勞和頭痛的症狀，影響工作效率。營養師推介，只需要吃38種食物，就有助穩定情緒，趕走不安感。

營養師教吃38種食物穩定情緒

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，很多人都會感到焦慮和緊張，特別是隨著上班日的來臨。但其實可以吃高鎂食材來對抗焦慮、頭痛和疲勞等的問題。高敏敏指，鎂是人體不可或缺的礦物質，約60%位於骨骼，30%位於肌肉，對於細胞的訊息傳導至關重要。根據台灣的衛福部國民健康署建議，每人每日的鎂攝取量為：

男性：380毫克

女性：320毫克

不過，她提醒，每日上限為700毫克，長期過量可能影響腎臟健康。她列出以下富含鎂的食材，每100克的鎂含量：

堅果與種子

南瓜籽：633毫克

西瓜籽：474毫克

白芝麻：415毫克

葵瓜籽：396毫克

黑芝麻：386毫克

腰果：290毫克

松子仁：267毫克

花生仁：217毫克

杏仁片：195毫克

榛果：181毫克

豆類

黃豆：215毫克

黑豆：214毫克

蔬菜