一年唔中即不育 IVF成曙光

近年港人普遍遲婚，部分夫婦更希望在經濟穩定後才計劃生育。不過年紀大了會增加自然懷孕的困難，中大醫院婦產科專科醫生鍾佩樺指，不少人因此接受輔助生殖技術，包括人工授精(IUI)及試管嬰兒(IVF)等。

視乎不育原因

當一對夫婦正常行房，在沒有避孕的情況下一年都未能成功懷孕，就定義為不育，一般會建議他們做一個詳細的檢查，找出不育原因，以制訂治療方案。鍾佩樺稱，治療方案要視乎病人或夫婦本身不育的原因，如果屬於不育原因不明、性行為障礙、精液不太理想或排卵障礙等，就可考慮進行IUI，但如果患嚴重子宮內膜異位症、高齡及精子數目稀少或活動力欠佳，就比較適合做IVF。

療程前先刺激卵巢

接受IVF療程的女士在取卵前需接受卵巢刺激，一般會打8至12劑針藥，讓卵巢製造一定數量的卵泡，打針期間卵巢會變大，應避免做劇烈運動。鍾佩樺解釋，「平時排卵自然周期只有一顆卵子，不足夠做試管嬰兒，故需透過荷爾蒙藥進行刺激，讓卵巢製造一定數量的卵泡。療程一般會在太太經期的第2至3日開始，連續打8至12天，長短會視乎女士反應，醫生會透過超聲波檢查及抽血觀察卵泡增長，待大部分卵泡成熟後，就會打破卵針及進行取卵手術」。

手術需時20至30分鐘

女士做手術時可選擇監察麻醉，或服食止痛藥和鎮定劑後進行，手術需時約20至30分鐘，醫生會透過陰道超聲波確認卵泡位置，再用取卵針從卵泡中抽取卵泡液，卵泡液會交由胚胎學家在顯微鏡內確認是否含有卵子。同日先生留精後，將精子和卵子在實驗室裡結合，形成胚胎。

受精過程視乎男士的精液質素，如質素良好可自然受精；但如質素不太理想，就需進行細胞漿內單精子注射( ICSI)，胚胎學家會挑選其中一條精子，直接將它放入卵子內，希望可增加受精的機會率。其後胚胎就會在實驗室內培養，至5天後會形成胎囊，著床的成功率會較高。醫生會再評估患者的身體狀況決定放鮮胎，還是雪胎。移植時太太需要照超聲波，在陰道內放入導管，將胚胎滑進宮腔內著床。「兩星期後會安排驗孕，如果成孕就會安排產前檢查；不成孕則會再安排移植，如沒有剩餘胚胎就要重新進行刺激。」

如何增加著床機會？

‧盡量維持規律生活

‧飲食均衡，少鹽少糖少油

‧避免體重超標

‧不煙不酒