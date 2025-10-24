一搭巴士就恰眼瞓是缺氧警號？醫生拆解車上5大催眠原因

為甚麼每次坐上交通工具就開始想睡？有醫生指出，有研究證明，若發現自己一坐上車就迅速陷入睡眠，可能與車廂的環境有關，甚至可能是缺氧警號。他指出，車上令人昏昏欲睡的原因有5個。



為何會在車上感到困倦？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，若在車上想睡覺，不只是因為疲勞或無聊，有科學證據顯示，車廂本身具有催眠效果，猶如一個自帶安眠功能的「大型安眠盒子」。不論是環境的震動或空氣，或是身體的大腦和肌肉，都已經開啟睡眠模式。黃醫生指，主要有以下5大原因： 1. 低頻振動 低頻振動就如搖籃效應。因為當車輛行駛時，所產生的微弱震動能在短短15分鐘內顯著增加困倦感，這些低頻振動如同「流動的嬰兒搖籃」。 2. 二氧化碳濃度上升 在擁擠的車廂中，由於通風不良，二氧化碳濃度會迅速上升。當濃度達到1,000至4,000ppm時，會導致頭暈和嗜睡，這時大腦實際上在發出「缺氧」的信號。 3.大腦訊號衝突 坐車時，前庭系統感受到運動，而視覺卻告訴大腦「我靜止不動」，這種感官矛盾使大腦負擔加重，最終導致困倦。 4. 肌肉的潛在疲勞 坐著並不意味著完全放鬆，車輛的晃動使腰背和下肢肌肉必須不斷調整以維持平衡，長時間下來會導致血液循環不良和肌肉疲勞。 5. 心理放鬆的瞬間 在日常生活中面對的壓力，讓車程成為少數可以「不思考、不行動」的時刻，這種環境有助於大腦進入休眠狀態。