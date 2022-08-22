一文了解A酸治療原理、爆發期及副作用 8大A酸注意事項你要知

A酸（又稱異維A酸）是維他命A的衍生物，是一種用來治療暗瘡粉刺的藥物。它能有效抑制皮脂分泌，阻止造成暗瘡的痤瘡桿菌生長。除此以外，它還可以防止毛囊發炎及毛孔阻塞，加速角質層細胞分解，有助減少粉刺。

A酸的治療原理

在了解A酸的原理前，我們得先知道暗瘡粉刺的成因。

一般來說，若日常清潔不足或受荷爾蒙影響，就會令毛孔擴大，增加皮脂分泌。當皮脂腺分泌過盛，多餘的皮脂和死皮細胞便會堵塞毛孔，形成白頭和黑頭粉刺；若遇到細菌滋生，便會引致發炎，形成膿腫性暗瘡。暗瘡多長在臉上、背部、上胸及肩膊，影響儀容，以至人際關係，令患者受到精神困擾。

所以皮膚科醫生通常會根據暗瘡數目、嚴重性及身體的分佈，評估病情，以定出適當的治療方法。輕度至中度的患者會以外服暗瘡膏治療，成分包括外用A酸、過氧化苯甲醛、水楊酸和杜鵑花酸等。而外用A酸能針對暗瘡成因，溶解角質，改善毛孔堵塞，減少油脂分泌及炎症，改善皮膚狀況。

暗瘡情況嚴重者則會以口服抗生素或口服A酸進行治療，療程約4至6個月，療效可達80%。口服 A 酸療程能對病因作出針對性治療，包括

令皮脂腺萎縮，減少皮脂分泌

促進角質層細胞分解，改善角質化問題

控制毛孔周遭的炎症

抑制痤瘡桿菌生長

加速黑色素脫落

所以，口服A酸會較常用於治療較嚴重的膿腫性暗瘡或暗瘡肌。