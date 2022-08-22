一文了解A酸治療原理、爆發期及副作用 8大A酸注意事項你要知

都市人壓力大，飲食不當，都會導致暗瘡滋生。為了解決皮膚煩惱，坊間不斷流傳各種消滅暗瘡粉刺的方法，A酸就是其中一較多人討論的「秘招」。但A酸到底是什麼？Bowtie資訊團隊特意為有興趣的你搜集關於A酸的各種資訊，讓你可以一次過了解其治療原理、爆發期、功效和副作用！
A酸是甚麼？
A酸（又稱異維A酸）是維他命A的衍生物，是一種用來治療暗瘡粉刺的藥物。它能有效抑制皮脂分泌，阻止造成暗瘡的痤瘡桿菌生長。除此以外，它還可以防止毛囊發炎及毛孔阻塞，加速角質層細胞分解，有助減少粉刺。
A酸的治療原理
在了解A酸的原理前，我們得先知道暗瘡粉刺的成因。
一般來說，若日常清潔不足或受荷爾蒙影響，就會令毛孔擴大，增加皮脂分泌。當皮脂腺分泌過盛，多餘的皮脂和死皮細胞便會堵塞毛孔，形成白頭和黑頭粉刺；若遇到細菌滋生，便會引致發炎，形成膿腫性暗瘡。暗瘡多長在臉上、背部、上胸及肩膊，影響儀容，以至人際關係，令患者受到精神困擾。
所以皮膚科醫生通常會根據暗瘡數目、嚴重性及身體的分佈，評估病情，以定出適當的治療方法。輕度至中度的患者會以外服暗瘡膏治療，成分包括外用A酸、過氧化苯甲醛、水楊酸和杜鵑花酸等。而外用A酸能針對暗瘡成因，溶解角質，改善毛孔堵塞，減少油脂分泌及炎症，改善皮膚狀況。
暗瘡情況嚴重者則會以口服抗生素或口服A酸進行治療，療程約4至6個月，療效可達80%。口服 A 酸療程能對病因作出針對性治療，包括
- 令皮脂腺萎縮，減少皮脂分泌
- 促進角質層細胞分解，改善角質化問題
- 控制毛孔周遭的炎症
- 抑制痤瘡桿菌生長
- 加速黑色素脫落
所以，口服A酸會較常用於治療較嚴重的膿腫性暗瘡或暗瘡肌。
A酸爆發期
根據本地醫生專欄引述英國皮膚科醫生協會 (The British Association of Dermatologists) 的病人用藥指引，在剛開始服用口服A酸的首個月有機會出現爆發期，令暗瘡情況更嚴重，但只要捱過這個階段，就會見到成效。爆發期長短及嚴重情況亦因人而異。
A酸、杜鵑花酸、杏仁酸跟果酸分別
A酸、杜鵑花酸、杏仁酸跟果酸都是常用來消滅暗瘡的成分，不過許多人都搞不清它們到底有何分別。
其實與外用A酸相似，杜鵑花酸有助減輕毛孔阻塞，具消炎抗菌的功能，還能抑制黑色素生長，適合用於減低痘印。它們同樣可能出現刺激性反應、乾燥症狀等，但不會有抗藥性，可長期使用。它們的分別在於：
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另一方面，果酸則有很多種，包括甘醇酸、乳酸、蘋果酸、酒石酸、檸檬酸、杏仁酸等，而杏仁酸是偏脂溶性，能進入皮膚，幫助去角質、去粉刺、治療暗瘡、淡化黑色素和促進膠原蛋白增生。果酸濃度較高，較刺激性，能深入真皮層，而杏仁酸相對較溫和，但只能達表皮層。
各款A酸的效果和副作用比較
根據A酸的化學結構和生理效應，可分為三代：
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皮膚科醫生會因應患者不同的皮膚狀況，建議使用不同的A酸。
A酸的副作用
由於A酸是靠刺激角質層脫落，以達到抑制油脂分泌的效果，所以對皮膚會有一定刺激性，至於其副作用則因人而異，包括：
- 皮膚出現痕癢、刺痛、泛紅、灼熱感等不適
- 皮膚乾燥脫皮，有機會引致乾燥性皮膚炎
- 出現「爆痘期」短暫惡化現象
- 肝功能異常及血脂肪，甚至引致肝炎
- 頭痛
- 視力下降、淚水分泌減少
- 脫髮
- 有機會導致畸胎
服用Ａ酸的注意事項
- 注意保濕，可塗抹凡士林於乾燥皮膚上
- 為防肝毒性增加，需於定期抽血檢查及進行肝功能測試
- 服用前後一個月及服用期間，都需要避孕
- 避免晚間開車
- 服用期間避免餵飼母乳
- 不要曬太陽燈，外出時要塗防曬
- 不要捐血 － 血液中的A酸會影響其他患者
- 口服A酸不宜空腹服用或與酒精一起服用
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