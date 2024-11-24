七成求助者好轉 社區心活指南計劃iACT有成效

社區心活指南計劃(iACT)培訓精神健康從業員，以及提升心理支援的可及性，為香港社會不同年齡組別有需要的人士提供免費的短期心理支援。

香港精神健康問題日趨嚴重，由2017至2022年，香港人的精神健康指數已連續5年不合格。今年初相關調查發現逾半的本港市民有輕微至嚴重抑鬱徵狀，整體抑鬱指數持續上升。 香港心聆 (Mind HK)為幫助情緒受困擾人士，推出「社區心活指南計劃(Improving Access to Community Therapies, iACT®)」，發現七成求助者接受治療後情況明顯好轉。

階梯支援模式 助及早得到幫助

近年不少國家地區採用「階梯支援模式」(Stepped Care Model)，按求助者的情緒困擾程度，以提供不同密度的精神健康服務，例如：情緒困擾屬輕微至中等的求助者，可接受由已完成專門培訓的「心理健康主任」所提供的低密度心理支援。低密度心理支援比一般傳統的心理治療的節數較短、形式更彈性，可協助學習處理情緒的技巧並改善心理健康。引入「心理健康主任」更可增加人手，讓徵狀較輕的人士及早得到介入，避免情況惡化；而精神專科醫護的資源則可以集中幫助情況較嚴重的求助者，冀縮短服務輪候時間，達分流之效，從而協助改善社會精神健康服務。

香港心聆由iACT計劃開始至今培訓了127位「心理健康主任」(Wellbeing practitioner)，並已為共2,791名有需要的人士提供免費的心理支援，未來將機構亦會繼續拓展計劃，冀能紓緩本港精神健康支援服務不足問題，令更多受情緒困擾者可及早獲得援助。