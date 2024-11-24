七成求助者好轉 社區心活指南計劃iACT有成效

香港精神健康問題日趨嚴重，由2017至2022年，香港人的精神健康指數已連續5年不合格。今年初相關調查發現逾半的本港市民有輕微至嚴重抑鬱徵狀，整體抑鬱指數持續上升。香港心聆(Mind HK)為幫助情緒受困擾人士，推出「社區心活指南計劃(Improving Access to Community Therapies, iACT®)」，發現七成求助者接受治療後情況明顯好轉。
階梯支援模式 助及早得到幫助
近年不少國家地區採用「階梯支援模式」(Stepped Care Model)，按求助者的情緒困擾程度，以提供不同密度的精神健康服務，例如：情緒困擾屬輕微至中等的求助者，可接受由已完成專門培訓的「心理健康主任」所提供的低密度心理支援。低密度心理支援比一般傳統的心理治療的節數較短、形式更彈性，可協助學習處理情緒的技巧並改善心理健康。引入「心理健康主任」更可增加人手，讓徵狀較輕的人士及早得到介入，避免情況惡化；而精神專科醫護的資源則可以集中幫助情況較嚴重的求助者，冀縮短服務輪候時間，達分流之效，從而協助改善社會精神健康服務。
香港心聆由iACT計劃開始至今培訓了127位「心理健康主任」(Wellbeing practitioner)，並已為共2,791名有需要的人士提供免費的心理支援，未來將機構亦會繼續拓展計劃，冀能紓緩本港精神健康支援服務不足問題，令更多受情緒困擾者可及早獲得援助。
逾七成人明顯好轉
香港心聆與本地跨大學研究團隊合作，評估iACT計劃在2023年9月至2024年4月期間的服務成效。期間有493人位求助者接受心理評估，平均年齡為32.6歲，超過八成求助者為女性。調查數據顯示，65.5%求助者呈現臨床輕微至中等抑鬱徵狀，以及65.5%求助者具臨床輕微至中等焦慮徵狀，其中約四成人(39.6%)同時有抑鬱及焦慮徵狀。269名求助者的抑鬱和焦慮徵狀已達臨床確診水平，而當中超過八成人完成整個低密度心理治療，65.1%人在接受兩節或以上治療後復元，另有72.9%人的情緒症狀有顯著改善。不少求助者在健康、工作及社交能力，及認知靈活性方面有明顯改善，並減少逃避面對情緒。
結果顯示iACT計劃的心理支援服務對求助者普遍有正面作用，助改善心理健康及狀態。