七旬翁染「隱球菌腦膜炎」意識不清、全身無力！快避開「傳染途徑」

一位72歲男性，過去有慢性銀屑病並長期服用口服類固醇。從去年年底開始，斷續有右前額頭部鈍痛，伴隨頭暈及走路不穩現象，服用止痛藥後症狀可緩解，但始終沒斷尾。今年1月頭痛突然加劇，並且伴隨雙眼複視，同時有說話口齒不清的情形。期間甚至兩次意識不清、全身無力，從椅子上滑下，因此被家人送至該院急診，懷疑中風於是安排住院檢查。

感染新型「隱球菌腦膜炎」 腰椎引流管降低腦壓 臺北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫生陳珮昀表示，神經學檢查發現病人步態不穩，左眼球往外側看有局部受限，肌腱反射減弱，肢體協調性差。腦部核磁共振並無發現急性腦梗塞，電氣生理檢查排除了重症肌無力，腰椎穿刺發現腦壓非常高(>60公分水柱高)，腦脊髓液墨染法(Indian ink stain)呈現陽性，腦脊髓液和血液的黴菌培養長出新型隱球菌(cryptococcus neoformans)，立即給予抗黴菌藥物，並置放暫時性的腰椎引流管降低腦壓，病人意識逐漸恢復清醒。 移除引流管後也定期做腰椎穿刺釋放腦脊髓液來控制病人腦壓過高的情形。經過數周治療，病人的頭痛、頭暈、複視和體力也逐漸改善，目前病人持續服用口服抗黴菌藥物，預計要服用至少半年，並出院返家回到神經內科門診監察。

好發於免疫力低下者 症狀似感冒易輕忽 陳珮昀指出，隱球菌是一種廣泛存在的伺機性感染病原體，常存在於鴿子或鳥類的糞便中，主要感染途徑為經由呼吸道吸入帶有菌體的塵埃，或經由皮膚傷口接觸或食入病原體，再經由血行性感染其他器官(肺、中樞神經、骨骼、泌尿系統、眼睛等)。 隱球菌腦膜炎好發於免疫力低下者，如愛滋病患、長期服用類固醇或免疫抑制劑、器官移植後的患者等。臨床上表現出亞急性或慢性的病程，起初症狀並不典型，容易被以為是感冒而輕忽，可能症狀有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、視力模糊、發燒等，嚴重甚至會意識不清、癲癇、黴菌血症且有生命危險。