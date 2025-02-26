三文魚功效｜油魚含Omega 3促益菌多樣性 助改善腸道健康

近年有不少科學家指出，魚類有助保護腸道健康，英國有研究證明此說法，研究發現三文魚等「油魚」類中含有豐富的奧米加3（Omega 3）脂肪酸，可改善腸道菌群落多樣性，以防止糖尿病、肥胖和克隆氏症。

有助減低糖尿病癡肥及其他腸道發炎疾病 英國諾丁漢大學(Nottingham University)及倫敦國王學院(King’s College)的研究人員，分析了876名中年至老年的女士的腸道微生物，檢測菌群多樣性、益生菌豐富度，並檢測血清中的奧米加3脂肪酸的水平，這反映她們攝取奧米加3脂肪酸的情況。結果發現，若女士攝取較多奧米加3，其血清中有更多不同的腸道菌群，而多樣菌群與很多健康狀況都可減低糖尿病、癡肥及其他腸道發炎疾病，如克隆氏症等。有關研究已在國際期刊《Scientific Reports》發表。



領導研究的諾丁漢大學專家Ana Valdes表示，人體內的消化系統有億萬種微生物，當中大部分是益菌，更在消化、免疫系統甚至調節體重方面有著重要作用。而今次大型研究便分析了奧米加3脂肪酸與腸道微生物的關係。研究人員相信，血清中高水準的奧米加3脂肪酸，與腸道一種叫使NCG的化合物水準升高有關，而這種化合物能降低動物腸道中的氧化應激反應(即自由基在體內產生的一種負面作用)，研究人員認為奧米加3發揮良好作用，可能與誘導細菌產生了這種物質有關。