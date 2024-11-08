三高食療｜減肥限制熱量還是限制時間好？

限制熱量或限制時間內飲食，是否會改善體重過重、糖尿病患者，或三高患者的健康？台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊於《健康智慧生活圈》直播節目探討限時飲食及間歇性飲食對於健康的影響。根據多項研究顯示，對於肥胖者而言，限制熱量的飲食方法相較於限制時間更為重要；糖尿病人進行「間歇性限時飲食」可改善血糖；高血壓患者則適合「斷食＋得舒飲食」。

精準間歇進食法 在2005年之前，以速食文化為主流的美國，餐點當中幾乎找不到蔬菜，然而在2005年時，斷食法的研究興起，發現這樣的飲食方法會影響腸道微生態，並進一步影響免疫系統。因此，美國掀起了一陣健康長壽飲食的風潮，透過熱量限制飲食、間歇性進食、生酮飲食或蛋白質限制飲食可以達到抗衰老的效果，在不同族群使用相對應的飲食方法，有機會讓人們更長壽。目前也已經有動物實驗證實，熱量限制飲食可延長動物壽命，且限制熱量、進食時間、食物種類調節的代謝路徑，可延緩細胞老化。 因此，科學家提出「精準健康長壽飲食」的展望，人們是否能長壽的影響因子包括遺傳、性別、肥胖與慢性病，透過精準介入對應的飲食方法，以及在腸道菌相的輔助之下影響老化生物表現路徑(mTOR)，並達到抗氧化、抗發炎而延年益壽的效果。

限時飲食 (Time-restricted Feeding, TRE) 如：早間限時飲食與晚間限時飲食。 間歇性飲食 (Intermittent Fasting, IF) 如：168斷食法，一日熱量攝取集中在8小時內，其餘16小時只能攝取零熱量的東西如水、鹽、黑咖啡、茶，靠計算時間吃東西而不是計算卡路里。 間歇性限時飲食 (Intermittent Time-restricted Feeding, iTRE) 綜合上述兩種特性。 高血壓成因｜何只關飲食事？研究指季節可影響血壓 呢個天氣要小心

體重過重－限時飲食及間歇性飲食影響健康 限時飲食(TRE)對減重長期效果和安全性尚不明確，一項研究將139名肥胖患者分為限時飲食組，僅在上午8時至下午4時進食，並配合卡路里限制；另一組則進行每日熱量限制。研究結果顯示，在實驗進行第12個月時，限時飲食組平均體重減少8.0公斤，而每日熱量限制組平均體重減少6.3公斤，兩組之間體重變化並無顯著差異。此外，腰圍、BMI、體脂、血壓和新陳代謝風險因素分析結果也與主要結果一致，而兩組在不良事件發生方面並無實質差異。總括來說，對於肥胖患者而言，限時飲食並未在減重、減脂或改善新陳代謝風險因素方面比每日熱量限制更為有益。(Liu D, et al. N Engl J Med. 2022) 另一項研究針對超重和肥胖年輕成年人進行試驗，分為早間間歇性進食(eTRE)、晚間間歇性進食(lTRE)、對照組(無飲食限制)，8周後發現，eTRE和lTRE達到體重減輕效果；eTRE可減少收縮壓、平均血糖、空腹胰島素、胰島素阻抗、瘦體素和甲狀腺軸活動，lTRE則可減少瘦體素，顯示早間或晚間間歇性進食皆能達到一定健康效果(Zhang LM, et al. iScience., 2022)。 高血糖－「間歇性限時飲食」可改善血糖 一項澳洲試驗針對第2型糖尿病患者進行研究，將其分為三組：iTRE(每周3天於早上8至12時進食，並限制熱量、20小時斷食，其餘4天無限制)、熱量限制組、標準照護組。半年後發現，iTRE組葡萄糖變化具有較大改善，然而，這些差異於第18個月時消失。另研究發現疲勞比例於iTRE組相對於熱量限制組和標準照護組更高，而便秘和頭痛比例在iTRE和熱量限制組相對於標準照護組更高。總括而言，iTRE可使第2型糖尿病患者餐後葡萄糖代謝得到較大改善(Teong, X.T., et al. Nat Med, 2023) 。 糖尿病患者使用之影響老化路徑的調控藥物，目前也有科學證據證實對於延長壽命有幫助。糖尿病患者如果實施間歇性飲食，體內的葡萄糖耐受性改善更多。此外，也有研究以果蠅作為實驗對象，結果發現能有效延長壽命。 降血壓食物｜番茄及菠菜配合少油少鹽 高血壓飲食留意石榴、黑朱古力同開心果