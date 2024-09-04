三高｜普遍港人有三高但懵然不知？隨時誘發心血管危機！大學科研 逾9成半醫護推薦 綠養坊「至尊靈芝護心王」

香港人出名「work hard」同時「play hard」，平日工作忙碌，放假又想「玩到盡」，外出聚餐經常吃高油高糖高脂食物、休息不足再加上缺乏運動，隨時日積月累有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）而不自知！事實上，據衛生署於2020至2022年度進行的人口健康調查顯示，本港有近六成受訪者（年齡介乎15至84歲）患有其中一項三高（高血糖、高血壓、高血脂）。三高在初期時可以毫無症狀，但一旦引發併發症，後果就很嚴重。以往三高是「老人病」，但近年三高已有年輕化趨勢，不少人正值壯年，健康指數已經超標而三高更與罹患心血管疾病有密切關係，因此要逆轉三高，除了建立良好生活習慣外，選擇合適的保健產品同樣有幫助。

破壁靈芝孢子好處

破壁靈芝孢子 護心強免疫 綠養坊針對三高問題，與本地大學合作研發「至尊靈芝護心王」。產品選用優質全破壁靈芝孢子，利用高效破壁技術，破壁後更為身體吸收利用。靈芝自古有仙草之稱，幾千年來被歷代醫家視為百草之王，能「延年、療虛勞」，亦可補五臟之氣，對心、肝、脾、肺、腎皆有功效。靈芝孢子則更是靈芝的精華所在，活性成分如靈芝三萜及靈芝多醣具有「清血」和「抗氧化」作用，能有效改善心血管危機，調節人體的免疫力及抗過敏功能，同時改善微循環，保持血管彈性，更可調節人體免疫機能平衡，有效維持心腦血管健康，對三高指數有莫大裨益！產品配合納豆激酶、三七等，當中一樽共含有60000FU納豆激酶，能徹底溶解頑固的血垢，乾淨的血液暢通無助，血氧量更因而提升，精神、免疫力及心肺機能更勝從前！「至尊靈芝護心王」針對體內三高指數，減少垃圾積聚血管，維持三高健康指數，暢通血管重回軟彈，淨血清血管。 醫護人員實測4星期 有效降三高指數達96.9%* 綠養坊「至尊靈芝護心王」更被香港醫護市場調查及策劃（HKHMR）挑選，於今年5月至8月期間為超過30位有三高問題的醫護人員進行產品測試。結果顯示，醫護人員持續服用4星期證實96.6%有效改善三高指數，及實證有效紓緩因三高引起的失眠、心悸、頭痛、胸悶及手腳麻痺等問題，助減低突發心腦血管風險，守護心血管健康，更提升免疫力達95.7%！

每日2粒 2小時溶解血管廢物^ 綠養坊「至尊護心靈芝王」針對體內三高指數，減少脂肪積聚血管，維持健康指數，暢通血管重回軟彈，淨血清栓，同時調節身體免疫機能，滋養五臟六腑。臨床數據更指出，綠養坊「至尊靈芝護心王」配方能2小時溶解血管廢物。每天2粒「至尊靈芝護心王」，先溶走黏杰的血垢、毒素，後抑制血管垃圾再生成，血液淨化後能帶充足氧氣和營養到心腦細胞，改善因三高引發的心肺、精神等健康問題。血管保持暢通年輕，自然精神、免疫力皆提升，頭腦更清晰，同時大大減低爆發風險，為心腦健康把關！

良心製藥 大學科研 香港製造 「綠養坊」致力與大學夥伴以「大學科研．香港製造」為本地製造行業引以為榮的指標，推動香港成為具競爭力的國際中醫藥產品中心。「綠養坊」全線產品均經嚴謹測檢於香港生物科技研究院（生科院）製造。生科院於1988年成立，位於香港，是香港中文大學全資附屬的科研單位，專注生物科技及中藥產品研發。「綠養坊」生產廠房「香港生物科技研究院」符合「香港中成藥生產質量管理規範」（HKGMP）。所有「綠養坊」保健品的生產過程均於潔淨室內進行，並通過7個質量監控程序，保證生產過程嚴謹安全。每批產品均通過國際公認的SGS香港通用公證行嚴格檢定，確保所有產品均符合中成藥成分標準，質素如一、功效一致，可安心長期服用，守護健康。