三高｜普遍港人有三高但懵然不知？隨時誘發心血管危機！大學科研 逾9成半醫護推薦 綠養坊「至尊靈芝護心王」

綠養坊「至尊靈芝護心王」萬寧獨家發售

查詢電話:3180 3033

*根據香港醫護市場調查及策劃有限公司在2024年5-8月期間邀請了32位受三高困擾之醫護人員在試用產品後的調查結果所得。

^International Journal of Molecular Sciences: Nattokinase: An Oral Antithrombotic Agent for the Prevention of Cardiovascular Disease

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。它們作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。它們並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。