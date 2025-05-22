三高｜解開血管死結之謎！血壓、血糖、血脂正常值你要識 藥劑師推薦5大有效成分 掃除血管垃圾 阻截三高源頭

對於「三高」，這個都市人常見的慢性「殺手」，相信大家都耳熟能詳，但你是否經已「中招」而不自知？高血壓、高血糖、高血脂初期症狀並不明顯，容易演變出心血管疾病時才被發現。一旦沒有適時處理，不但「手尾長」，突然要服藥、戒口與改變生活習慣，往往令患者難以適應。因此，要逆轉三高，就先要了解其成因及血壓、血糖、血脂正常值。

三高｜發病率越趨年輕化 解讀血壓、血糖、血脂正常值

三高的主要成因與不良生活習慣，例如高脂、高糖、高鈉飲食，煙酒過多、缺乏運動，以及遺傳和壓力管理等因素有莫大關連。而近年三高的發病率亦有年輕化趨勢，據衛生署2020至2022年度人口健康調查顯示，15至85歲人士高血壓病發率接近30%，65至84歲年齡層升幅更高達57.4%。

1. 高血壓

血壓正常值應為上壓130mmHg以下，下壓85mmHg以下；血壓臨界為上壓130至139mmHg，下壓85至89mmHg。若上壓達140mmHg或以上，下壓達90mmHg或以上，則屬高血壓。長期高血壓會使心臟負荷加重，增加心臟病發作風險。

2. 高血糖

亞洲人飲食中70%為澱粉質，長期高澱粉飲食，會令血糖經常處於偏高水平。理想的空腹血糖水平正常值應為5.6mmol/L或以下，介乎5.6至7mmol/L屬偏高，若7mmol/L或以上則可確診為患上糖尿病。高血糖除了會引發糖尿病外，更有機會導致視網膜病變、腎病變等併發症。而血液中的葡萄糖與蛋白質結合會產生自由基，易氧化傷害血管，促使膽固醇讓血管硬化，同時增加血栓造成阻塞。

3. 高血脂

高血脂主要是由於俗稱「壞膽固醇」的低密度膽固醇（LDL）及三酸甘油脂過高，或「好膽固醇」高密度脂蛋白（HDL）濃度過低所致。若總膽固醇高於6.2mmol/L、三酸甘油酯高於2.2mmol/L、低密度脂蛋白高4.1mmol/L便屬高血脂。血液中的LDL增多，會容易在血管壁內沉積，形成動脈硬化斑塊，硬化斑塊會因血流衝擊而產生裂隙，在該處局部形成血塊，繼而堵塞血管。

三高｜勿忽視3大警號 血管隨時已打死結！

造成血管死結的因素眾多，包括年齡、遺傳因素、飲食、運動及生活習慣等。若出現以下3種情況，就要多加留神：

1. 胸悶、胸痛，有壓迫感

平日上落樓梯、做運動或搬重物時，心臟負荷會增加，若這時胸口出現壓迫感或疼痛感，並伴隨冒冷汗等徵狀，有機會是心血管受阻限制心臟的血流，心肌缺氧風險增加，影響心臟正常運作。

2. 手腳突然麻痺

當血液中的LDL過多並在血管壁內沉積，血管就會出現阻塞，導致血液循環不暢，繼而難以順暢地流向手腳，從而影響下肢、手臂和手指的血液供應，出現麻痺感。

3. 肩頸持續疼痛

血管阻塞會減少供應脊椎的血流，導致頸部肌肉緊張和不適，出現持續的疼痛感。

三高｜Return回本強心血管配方Super Flow

藥劑師推薦5大逆轉血管死結成分 阻截+溶解+保護

要有效穩定血壓、血脂、血糖及降膽固醇，除了積極改善日常生活習慣外，適當服用營養補充品同樣有幫助。然而，市面上許多心血管產品，主要功能為改善血管阻塞問題。要真正解開血管死結，就要先清除血管阻塞，阻截三高源頭。獲日本政府GMP認證【分解死結の配方】的Return醫學級Super Flow 分解死結血淨配方 ，含藥劑師推薦5大無藥性成分，做到阻截三高．溶解廢物．保護血管，解除及預防血管死結。