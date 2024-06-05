三高｜香港人日日都要快！隨時「傷」心 拆解橄欖葉3大護心功效

香港人出名「快」做任何事情都要快人一步，做事快、說話快、就連吃飯都要快。久而久之急速的生活為香港人埋下不少身體健康的計時炸彈，當中包括心血管健康，根據衛生防護中心資料顯示，單是2022年便錄得逾萬宗因心血管問題而失去性命。正所謂︰「預防勝於治療」要有效預防心血管健康，除了建立良好的生活習慣外，忙碌的都市人亦可透過營養補充品，促進心血管健康。
最強護心飲食 地中海飲食法
不少人都會將清淡及健康兩者畫上等號，認為健康飲食必然淡而無味。不過，深受醫學界推崇的地中海飲食法，以蔬果、全穀類為主食，配上適量的肉類及魚類並搭配橄欖油作調味之用，美味同時兼具心血管健康。地中海飲食法之所以備受關注心血管健康及三高人士歡迎，是因為當中含有來自橄欖樹的植物多酚—油橄欖苦素，有助改善心血管健康且控制三高。
橄欖葉精華素 守護心血管健康
由新西蘭梅西大學(Massey University)以及英國雷丁大學 (University of Reading)的共同研究1顯示，橄欖葉精華可以維持心臟及血管健康。此外，引發心血管問題另一成因在於血管老化，當血管老化程度越高，便會增加心血管問題的風險。據澳洲兩所大學測試2指出，油橄欖葉華素中合有油橄欖苦素及逾百種抗氧化植物多酚，具有強效抗氧化功能，比特級初榨橄欖油多40倍，抗氧效果比維他命C高出5倍3，能夠延緩血管衰老現象。
另一方面，不良的生活習慣加上都市人久坐缺乏適量的運動，令身體產生大量自由基，使免疫力大大減低。橄欖葉華素正正可以消除自由基，保護和修復免疫細胞，增強抵抗力抵禦外來病毒的入侵。
康維他™橄欖葉精華系列 新鮮天然萃取
康維他™橄欖葉精華系列選用澳洲昆士蘭自家橄欖園的新鮮橄欖葉提煉而成，每天清晨採摘新鮮橄欖葉，並隨即直送園內工場進行加工提煉，確保橄欖葉內的油橄欖苦素和11種天然的抗氧化植物多酚得以妥善保留。
全新包裝Olive Life™ 橄欖葉136精華液、Olive Life™ 橄欖葉136精華素膠囊及Olive Life™ 橄欖葉精華素噴喉劑，蘊含豐富天然抗氧化植物多酚，不含任何橄欖葉乾粉末或人工添加的油橄欖苦素，全面改善及維持心血管健康。
1最新臨床研究由新西蘭梅西大學 (Massey University) 之食品及營養學院及英國雷丁大學 (University of Reading)之Huge Sinclair人類營養組聯手合作完成，並於2016年發佈研究結果。
2新西蘭南十字城大學 - 天然產品藥理部及查爾斯特大學 - 環境及分析試驗室
3研究報告 L.Stevenson (2005) Summary Report: Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) Report, Natural Products Pharmacology Unit, Southern Cross University