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健康
2024-06-05 14:45:00

三高｜香港人日日都要快！隨時「傷」心 拆解橄欖葉3大護心功效

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三高｜香港人日日都要快！隨時「傷」心 拆解橄欖葉3大護心功效

三高｜香港人日日都要快！隨時「傷」心 拆解橄欖葉3大護心功效

香港人出名「快」做任何事情都要快人一步，做事快、說話快、就連吃飯都要快。久而久之急速的生活為香港人埋下不少身體健康的計時炸彈，當中包括心血管健康，根據衛生防護中心資料顯示，單是2022年便錄得逾萬宗因心血管問題而失去性命。正所謂︰「預防勝於治療」要有效預防心血管健康，除了建立良好的生活習慣外，忙碌的都市人亦可透過營養補充品，促進心血管健康。

最強護心飲食 地中海飲食法

不少人都會將清淡及健康兩者畫上等號，認為健康飲食必然淡而無味。不過，深受醫學界推崇的地中海飲食法，以蔬果、全穀類為主食，配上適量的肉類及魚類並搭配橄欖油作調味之用，美味同時兼具心血管健康。地中海飲食法之所以備受關注心血管健康及三高人士歡迎，是因為當中含有來自橄欖樹的植物多酚—油橄欖苦素，有助改善心血管健康且控制三高。

地中海飲食法常以蔬果、全穀類為主食，配上適量的肉類及魚類，搭配橄欖油作調味之用。

地中海飲食法常以蔬果、全穀類為主食，配上適量的肉類及魚類，搭配橄欖油作調味之用。

橄欖葉精華素 守護心血管健康

由新西蘭梅西大學(Massey University)以及英國雷丁大學 (University of Reading)的共同研究1顯示，橄欖葉精華可以維持心臟及血管健康。此外，引發心血管問題另一成因在於血管老化，當血管老化程度越高，便會增加心血管問題的風險。據澳洲兩所大學測試2指出，油橄欖葉華素中合有油橄欖苦素及逾百種抗氧化植物多酚，具有強效抗氧化功能，比特級初榨橄欖油多40倍，抗氧效果比維他命C高出53，能夠延緩血管衰老現象。

橄欖葉精華素由新鮮橄欖葉提取，蘊含油橄欖苦素及多酚等天然物質，有助於增強心血管健康和保持心臟功能。

橄欖葉精華素由新鮮橄欖葉提取，蘊含油橄欖苦素及多酚等天然物質，有助於增強心血管健康和保持心臟功能。

另一方面，不良的生活習慣加上都市人久坐缺乏適量的運動，令身體產生大量自由基，使免疫力大大減低。橄欖葉華素正正可以消除自由基，保護和修復免疫細胞，增強抵抗力抵禦外來病毒的入侵。

康維他橄欖葉精華系列 新鮮天然萃取

康維他橄欖葉精華系列選用澳洲昆士蘭自家橄欖園的新鮮橄欖葉提煉而成，每天清晨採摘新鮮橄欖葉，並隨即直送園內工場進行加工提煉，確保橄欖葉內的油橄欖苦素和11種天然的抗氧化植物多酚得以妥善保留

全新包裝Olive Life™ 橄欖葉136精華液Olive Life™ 橄欖葉136精華素膠囊Olive Life™ 橄欖葉精華素噴喉劑，蘊含豐富天然抗氧化植物多酚，不含任何橄欖葉乾粉末或人工添加的油橄欖苦素，全面改善及維持心血管健康。

Olive Life™ 橄欖葉136精華液

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Olive Life™ 橄欖葉136精華素膠囊

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Olive Life™ 橄欖葉精華素噴喉劑

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1最新臨床研究由新西蘭梅西大學 (Massey University) 之食品及營養學院及英國雷丁大學 (University of Reading)Huge Sinclair人類營養組聯手合作完成，並於2016年發佈研究結果。

2新西蘭南十字城大學 - 天然產品藥理部及查爾斯特大學 - 環境及分析試驗室

3研究報告 L.Stevenson (2005) Summary Report: Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) Report, Natural Products Pharmacology Unit, Southern Cross University

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