三高｜香港人日日都要快！隨時「傷」心 拆解橄欖葉3大護心功效

香港人出名「快」做任何事情都要快人一步，做事快、說話快、就連吃飯都要快。久而久之急速的生活為香港人埋下不少身體健康的計時炸彈，當中包括心血管健康，根據衛生防護中心資料顯示，單是2022年便錄得逾萬宗因心血管問題而失去性命。正所謂︰「預防勝於治療」要有效預防心血管健康，除了建立良好的生活習慣外，忙碌的都市人亦可透過營養補充品，促進心血管健康。

最強護心飲食 地中海飲食法

不少人都會將清淡及健康兩者畫上等號，認為健康飲食必然淡而無味。不過，深受醫學界推崇的地中海飲食法，以蔬果、全穀類為主食，配上適量的肉類及魚類並搭配橄欖油作調味之用，美味同時兼具心血管健康。地中海飲食法之所以備受關注心血管健康及三高人士歡迎，是因為當中含有來自橄欖樹的植物多酚—油橄欖苦素，有助改善心血管健康且控制三高。