上廁所肛門就出血還有小肉塊以為痔瘡 驗竟是4.6公分大直腸息肉！

50歲以上是大腸直腸癌的好發族群。

高齡82歲老伯伯前陣子只要上廁所肛門就會出血，用手摸還摸得到一小肉塊，但他以為是痔瘡，將小肉塊推回去就好。然而出血情況持續將近一個月，家人堅持就醫下發現，竟是一顆4.6公分大息肉在直腸裡，所幸醫生透過「經肛門微創手術」切除息肉，病理報告也顯示大腸原位癌，不需化療或電療，只需要定期覆診監察。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫生陳莊偉說明，簡單直腸息肉可以在大腸鏡檢查時一併切除，而複雜的腫瘤或息肉就要透過腹腔鏡手術或傳統手術來處理，不過就必須連帶切除部分腸段並進行腸吻合，術後可能發生腸道愈合不良滲漏的風險或可能需暫時依賴腸造口排泄，相當不方便。

腹腔鏡或傳統手術 直腸息肉切除有其風險不便

腹腔鏡或傳統手術 直腸息肉切除有其風險不便

腹腔鏡或傳統手術 直腸息肉切除有其風險不便

經肛門微創手術 3D 內視鏡影像提升視野

陳莊偉醫生以經肛門微創手術替上述患者切除息肉，因為這是一種經人體自然孔道的微創手術，經由肛門的自然孔洞，配合3D內視鏡影像系統，術後無腹部或其他額外傷口，恢復得很快，隔天即可出院。

陳莊偉表示，經肛門微創手術的操作是採單孔腹腔鏡的形式，所以有其難度，但對已熟悉腹部單孔腹腔鏡手術之專業醫生而言並不困難，可以提供病人復原快以及安全、預後更佳的治療。

而經肛門微創手術的適應症涵蓋：早期直腸癌、直腸困難息肉(大於3公分或形狀扁平息肉)、黏膜下腫瘤如腸胃道基質瘤或內分泌神經瘤等，術後病人肛門功能得以完整保留，且有失血量少、減輕疼痛、縮短手術和住院時間、不必切除腸段、避免腸造口等優點。