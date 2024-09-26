上班族常搬文件竟造成「爪狀手」 醫生揭「治療方法」防神經受損

徐振恆醫生建議，現代社會的工作壓力大，在辛勤工作拼經濟的時候也要特別注意自己的身體健康狀況。

陳小姐33歲，是一位上班族，工作上常常需要搬運沉重的文件和書籍。這一年多來陳小姐開始出現左手前臂痠麻和手指頭無力的症狀。經診所醫生診斷是頸椎問題，然而復健5個月後仍未改善，手掌甚至開始出現肌肉萎縮的現象。心急的家人帶陳小姐來到仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部門診，詳細檢查後發現陳小姐左手肘的尺神經受到壓迫，相當嚴重，也已經出現手掌肌肉萎縮凹陷的「爪狀手」情形。

手肘隧道症候群 嚴重會有不可逆神經損傷

黃贊文部長說明，手肘隧道症候群是上肢常見的神經壓迫症狀，由於尺神經在手肘處的位置非常表淺，因此很容易受到傷害。手肘隧道受到直接的撞擊時容易造成急性尺神經發炎，若是長時間以手肘關節做倚靠的動作，或是工作常要提重物而需要長時間將肘關節維持在屈曲的位置時，則會導致慢性的尺神經壓迫而使神經受損。

運動醫學中心徐振恆醫生指出，手肘隧道症候群大多數症狀集中在手部，常見包括無名指和小指的麻刺感，而嚴重的手肘隧道症候群則可能導致手部肌肉萎縮、無力，並使手指協調的動作變得困難。除了理學檢查以外，也會安排神經傳導檢查來進一步確認是否為手肘隧道症候群造成的尺神經病變。