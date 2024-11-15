上班族必看｜告別滑鼠手、網球肘 骨科醫生教你1分鐘自測＋紓緩妙招

在忙碌的上班生活中，很多香港上班族每天都會花上7到10小時對著電腦螢幕。長時間使用滑鼠和鍵盤，日復一日的重複動作，不知不覺中積累了不少手部勞損，容易引發各種常見的「職業病」。骨科專科醫生張文康提醒，這些痛症不僅限於手腕，還可能影響到手指、手肘，甚至肩膊。今次張醫生為大家剖析「滑鼠手」和「網球肘」等常見手部痛症，並介紹如何自測痛症及紓緩方法。

上班族常見手部痛症有哪些？ 對於長時間伏案工作的上班族來說，除了滑鼠和鍵盤，現在許多人還會經常用手機，無形中加重了手部的負擔。過度使用手部，容易引發「鍵盤手」和「滑鼠手」這兩種常見的辦公室疾病。 鍵盤手，醫學上稱為狹窄性腱鞘炎，是一種慢性勞損疾病，是由於長時間重複使用鍵盤，導致手部腱鞘發炎，進而引發疼痛、痠脹和乏力感。這種情況常見於長時間打字的白領和繁忙的家務勞動者，因此也被稱為「媽媽手」。 而滑鼠手，也叫腕管綜合症，通常是由於長時間使用滑鼠或鍵盤，手腕處的正中神經受到壓迫，導致手掌部分麻木、灼痛或無力，甚至在晚上症狀會加劇。這些症狀多發生在手掌的「三隻半」位置，嚴重的話，還可能影響到拇指的功能。

除了這些，手肘的疼痛也是許多上班族的困擾。像網球肘和高爾夫球肘，這兩種疾病的實際成因其實都是肌腱發炎，只是發炎的位置不同。網球肘又稱肱骨外上髁炎，通常發生在手肘外側，會造成手肘外側的疼痛；而高爾夫球肘名為肱骨内上髁炎，則是手肘內側的肌腱發炎，疼痛感會集中在手肘內側。 張文康醫生指出，這些症狀並非只有專業運動員才會遇到，長期進行重複動作，比如打字、使用滑鼠等，都可能引發這些肌腱問題。

1 分鐘自測！你有滑鼠手/鍵盤手 / 網球肘/高爾夫球肘嗎？ 鍵盤手—— 自我檢測方法 用四指包覆住大拇指做握拳姿勢，將拳頭往小拇指的方向做下壓的動作，檢查是否有疼痛感。 滑鼠手 ——自我檢測方法 雙手向下，手背相對，置於胸前，然後將手腕彎曲至90度，維持30到60秒，看看是否會引發手掌的「三隻半」的麻木或灼痛感。 網球肘—— 自我檢測方法 一隻手伸直手掌向上，另一隻手的手背頂住手背，互相施力對抗，檢查手肘外側突起位是否有疼痛。 高爾夫球肘——自我檢測方法 一隻手伸直手掌向下，另一隻手的手背頂住手心，互相施力對抗，檢查手肘内側突起位是否有疼痛感。

五招簡單有效紓緩手部疼痛 張文康醫生特別為大家準備了5個簡單的手部動作，這些動作不僅能夠減輕手部的勞損，還能預防日後的痛症。每天只需花幾分鐘，堅持做下來，就能有效紓解手部的不適。 動作一：將手掌向下推，或向上推，折合手指弓再打開，反覆進行。 動作二：找一個按摩球或類似大小的圓球，進行抓握動作，幫助鍛煉手指和手掌肌肉。 動作三：使用橡皮筋套住手指，緩慢開合，這有助於舒展手指的肌腱。 動作四：盡量彎曲手指的關節，尤其是指弓和指尾，盡量互相觸碰再分開，重複約10次。 動作五：將手掌盡量向上伸展，再向下進行屈曲，來回動作5到6次，能有效放鬆手腕。

不要忽視！長期重複動作可引發病症 如果不及時處理，手部的輕微不適可能會變得更加嚴重。隨著時間的推移，可能會出現手部麻木、關節腫脹，甚至肌肉萎縮等情況。這時，應該及早就醫，並在專業醫生的指導下，根據需要進行針對性的治療，如使用手托、注射或手術等方法。 張文康醫生強調，預防重於治療。上班族應該避免長時間重複同一動作，定期交替使用不同的手部動作，並且在日常生活中，養成做手部伸展和放鬆的習慣，給筋腱和肌肉充足的休息，這樣才能有效減少手部痛症的發生。