上班族腸胃問題頻生！醫生4建議 預防胃酸倒流和腸易激綜合症

長時間工作、飲食不規律以及高壓環境的繁忙節奏中，上班族面臨了各種健康問題，其中胃酸倒流和腸易激綜合症成為常見的困擾，讓人變得容易神經緊張、疲勞不適甚至開始影響工作，陷入惡性循環。

胃酸倒流：火燒心與聲音沙啞 汐止國泰綜合醫院消化內科陳世源醫生指出，胃酸倒流常見的症狀包括火燒心、食道異物感、聲音沙啞、乾咳及夜咳等，這些症狀多數發生在年輕的上班族群中。確診胃酸倒流的方法包括臨床診斷和內視鏡檢查，內視鏡檢查是最準確的方式。陳醫生補充道，患者透過胃鏡檢查如果正常，則需再進一步做24小時食道內酸鹼度(pH)檢測來確診是否為胃酸倒流或其他原因。

腸易激綜合症：腹脹與便秘的困擾 而腸易激綜合症的症狀較為多樣化，表現包括有腹脹、腹痛、腹瀉和便秘，甚至會伴隨腸鳴聲和排便不乾淨的感覺。陳醫生進一步說道，腸易激綜合症可分為以腹瀉為主的類型、以便秘為主的類型以及混合型三類，患者可能在不同時期經歷不同的症狀。陳醫生指出，腸易激綜合症的診斷主要靠臨床症狀和排除法，需要排除其他潛在的慢性疾病，並觀察病人的壓力情況、工作環境及生活方式。

壓力與生活的影響 陳醫生指出，壓力是上班族腸胃問題的主要誘因；大約有20%的上班族存在不同程度的工作壓力，其中約有一半會出現腸胃不適，而這些不適中有70%與腸易激綜合症有關。壓力過大、缺乏運動、三餐不規律以及長時間坐著工作都是常見的問題；加上飲食習慣不良，如長時間空腹、吃宵夜、暴飲暴食等，都會增加胃酸倒流和腸胃問題的風險。

預防措施與治療建議 針對預防與治療，陳醫生建議上班族應避免長時間空腹和過度進食，尤其是宵夜，建議能定時用餐、定期運動、保持良好的睡眠和壓力管理。此外，避免吃太甜的食物、咖啡和巧克力，這些食物會影響胃酸倒流的情況。 在治療方面，陳醫生建議根據不同情況採取相應的措施。對於胃酸倒流，輕度患者可透過生活方式改變和服用制酸劑來控制病情。重度患者則需要內視鏡檢查以確定具體治療方案，必要時甚至需進行內視鏡縫合手術來加強括約肌功能。對於腸易激綜合症患者，治療方案包括有止瀉藥、軟便劑和益生菌的補充，並結合壓力管理與飲食調整。