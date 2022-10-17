上腹受撞擊 或引發胰腺假性囊腫

不少人聽到囊腫兩字都心裡一沉，因為常將其和惡性腫瘤拉上關係，然而有些器官會出現假性囊腫的情況，胰腺假性囊腫就是其中的例子，常見為良性。胰腺假性囊腫大部分由併發症而起，如胰腺或膽管發炎，胰腺受過猛烈撞擊等。
香港大學外科學系名譽臨床副教授及顧問石黃海醫生表示，「胰腺假性囊腫大部分可以通過內窺鏡放入支架手術，將囊內的胰腺液引流到胃部及腸流走，緩解病人不適。」
如何分辨囊腫真假？
胰腺囊腫(Pancreatic cyst)包括真性囊腫、假性囊腫和囊性腫瘤。胰腺假性囊腫(Pancreatic pseudocyst)顧名思義就是有一個水瘤在胰腺。石黃海指，「真囊腫有內壁面，而假性囊腫的囊只是一層纖維組織，沒有上皮組織。假性囊腫起初並沒有明顯的徵狀，一般都會待囊腫變大到直徑約6厘米，病人其他器官受壓，才令超過七成病人感到上腹痛、五成病人出現作嘔及食慾不振的情況，再經過不同檢查確診。」
病歷有助確診
胰腺假性囊腫大約需要4星期左右發展成6厘米大，它本身是一個併發症，所以石黃海認為了解病情要由病歷開始，「有些病人因膽石跌入膽管，引致膽管發炎及堵塞胰腺引起發炎繼而出現囊腫，又或胰腺曾受外來猛烈撞擊。香港病例來說，由胰腺發炎引起的假性囊腫相對較少，與全球醫學界普遍的認知有些少不同。」
當求診病人有囊腫病徵，首先要了解是良性還是惡性，石黃海指很難靠單一檢查確定病情，建議病人透過血液檢查中得到數據作為參考，同時配合超聲波了解囊腫的位置、外形及表層，電腦掃描和磁力共振檢查可以偵測有沒有和其他器官出現黏連。
植入支架引流
治療胰腺假性囊腫主要是為囊腫減壓，紓緩病人不適，當中以引流手術較為常用，石黃海解釋，「近10年大多用配有超聲波鏡頭的內窺鏡做手術，確定囊腫位置，然後刺穿並放入金屬支架，將囊內的胰腺液引流到胃部或腸從而排走，較安全及有效。然而對於一些健康較差或不適合接受手術的病人來說，或會選用『皮下穿刺』方案，即從體外用針刺穿囊腫令內裡的液體流走，可以避免手術需要麻醉帶來的風險。但因為胰腺位置前後有不同器官阻擋，要小心尋找合適的穿刺位置。」
胰腺假性囊腫本身沒有預防之法，石黃海建議好好保護胰腺，避免飲酒及受撞擊，減低患上急性或慢性胰腺炎的風險。