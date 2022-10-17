上腹受撞擊 或引發胰腺假性囊腫

不少人聽到囊腫兩字都心裡一沉，因為常將其和惡性腫瘤拉上關係，然而有些器官會出現假性囊腫的情況，胰腺假性囊腫就是其中的例子，常見為良性。胰腺假性囊腫大部分由併發症而起，如胰腺或膽管發炎，胰腺受過猛烈撞擊等。 香港大學外科學系名譽臨床副教授及顧問石黃海醫生表示，「胰腺假性囊腫大部分可以通過內窺鏡放入支架手術，將囊內的胰腺液引流到胃部及腸流走，緩解病人不適。」

如何分辨囊腫真假？ 胰腺囊腫(Pancreatic cyst)包括真性囊腫、假性囊腫和囊性腫瘤。胰腺假性囊腫(Pancreatic pseudocyst)顧名思義就是有一個水瘤在胰腺。石黃海指，「真囊腫有內壁面，而假性囊腫的囊只是一層纖維組織，沒有上皮組織。假性囊腫起初並沒有明顯的徵狀，一般都會待囊腫變大到直徑約6厘米，病人其他器官受壓，才令超過七成病人感到上腹痛、五成病人出現作嘔及食慾不振的情況，再經過不同檢查確診。」 病歷有助確診 胰腺假性囊腫大約需要4星期左右發展成6厘米大，它本身是一個併發症，所以石黃海認為了解病情要由病歷開始，「有些病人因膽石跌入膽管，引致膽管發炎及堵塞胰腺引起發炎繼而出現囊腫，又或胰腺曾受外來猛烈撞擊。香港病例來說，由胰腺發炎引起的假性囊腫相對較少，與全球醫學界普遍的認知有些少不同。」