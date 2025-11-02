不只抗老！適量補充「硒」助抗癌 降低腫瘤發生率

硒(Se)是人體不可或缺的微量礦物質，主要以硒胺酸形式存在，並構成至少25種被稱為「硒蛋白」的生理活性蛋白。家醫科醫生李思賢表示，這些蛋白參與多項重要反應，包括抗氧化防禦、甲狀腺荷爾蒙調節、免疫調節與生殖健康等。硒在體內的主要儲存部位為骨骼與肌肉，透過日常飲食攝取即可獲得。

抗氧化守護者 維持細胞健康與延緩老化 硒是穀胱甘肽過氧化酶等多種抗氧化酵素的核心成分，能協助中和自由基，保護細胞免於氧化損傷。李思賢醫生指出，這種作用不僅可維持皮膚彈性與減少發炎反應，亦與預防動脈硬化、保護肝膽功能密切相關。缺乏硒的族群可能出現免疫力下降、疲勞或代謝異常等問題。 甲狀腺隱形幫手 促進 T4 轉為活性 T3 臨床上，硒最常被用於輔助處理甲狀腺功能低下患者。硒參與「碘甲狀腺氨酸去碘酶」的合成，該酶能將不具活性的T4甲狀腺轉化為具代謝活性的T3甲狀腺。李思賢醫生提到，如果體內硒不足，T4會堆積，導致甲狀腺功能遲緩。值得注意的是，這種狀況在一般的TSH與T4檢驗中不易被察覺，須同時檢測T4與T3才能明確評估。

男女皆有需求 維持生殖與荷爾蒙平衡 此外，李思賢醫生指出，硒與男性生殖功能息息相關，是形成精子的必要成分，能提升精子活動力與受孕率。由於硒會隨精液排出體外，男性特別容易出現缺乏現象。對女性而言，硒有助於緩解更年期不適，並維持荷爾蒙平衡。對於甲狀腺異常或自體免疫問題患者，適量補充硒能協助調節內分泌功能，改善整體健康。 癌症防護力 研究證實具潛在抑癌效果 在癌症防治研究中，硒展現出潛在的保護作用。李思賢醫生表示，與硒缺乏相比，適量補充硒能降低腫瘤發生率，並促進DNA修復能力。不過，對於硒攝取已達充足水準的一般人而言，額外補充並不一定能進一步降低癌症風險。以「補足缺乏」為原則，避免過量攝取。

補充型態與食物來源 有機硒吸收率較佳 硒補充劑分為有機與無機兩類。無機型如亞硒酸鈉、硒酸鈉，吸收率高但代謝快；有機型如硒代蛋氨酸、硒酵母，吸收率達九成且更適合長期補充。李思賢醫生說明，日常飲食中，巴西堅果、海鮮、牛肉、雞蛋、糙米與葵花籽皆富含硒。其中一顆巴西堅果約含68至90微克硒，每日攝取2至5顆即可達建議量。以「蒸」或「烤」的烹調方式保留硒含量，避免煮或炸導致流失。 成人每日建議攝取量約75至150微克，孕婦與哺乳期女性需求稍高。雖然硒有多重益處，但過量補充可能導致慢性硒中毒，出現頭髮、指甲脆弱脫落、皮膚疹、胃腸不適、疲倦或神經紊亂等症狀。根據世界衛生組織(WHO)建議，成人每日可耐受最高攝入量為400微克，應避免長期超量。