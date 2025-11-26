熱門搜尋:
健康
2025-11-26 11:30:00

不吸煙女性也會患肺癌！肺癌隱藏風險群組篩查計劃 助找隱藏肺部疾病

肺癌是香港的頭號癌症，每年新症及死亡數字均居首位。雖然吸煙與肺癌有直接關係，但研究顯示，許多女性肺癌患者並非吸煙者，香港約70%的女性肺癌患者從未吸煙。肺癌的其他風險因素包括二手煙、室內外污染(如厨房油煙)及家族病史。

亞洲癌症研究與教育聯盟(ACARE)為提升本港女性對癌症的認識，特別是肺癌的預防與早期篩查，特別推出「肺癌隱藏風險群組篩查計劃」。計劃透過低劑量胸肺電腦斷層掃描(LDCT)進行篩查，旨在幫助隱藏風險的女性早期發現肺部疾病，以提高治療效果與存活率

如果符合以下條件，即可參加計劃：

  1. 年齡介乎40至70歲之間的女性；
  2. 沒有家族肺癌病史；
  3. 沒有吸煙習慣；
  4. 長期處於二手煙或煮食油煙的環境。
肺癌為香港最常見癌症｜症狀/治療/存活率/預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜甚麼人較易患上肺癌？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌治療方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌相對存活率（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖）

篩查三部曲

希愈醫療(HEAL Medical)是本次計劃服務的供應醫療中心，統計調查流程如下：

  • 第一步：填妥統計調查問卷，ACARE會檢視登記人是否符合資格。
  • 第二步：專科醫生為合資格參與者提供檢查前諮詢，然後安排進行低劑量胸肺電腦斷層掃描(LDCT)。
  • 第三步：由專科醫生解釋LDCT報告。

* 如電腦掃描發現有異常，將轉介至公立或私立的醫療機構作跟進

有興趣人士可掃描二維碼填寫問卷調查，如符合資格將有專人聯繫。

查詢電話：3700 6813
Whatsapp：5978 3820

qr code

