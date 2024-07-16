不明頭痛也是退化徵兆！中年婦女為多數 放鬆生活成解藥

48歲的李小姐平常忙於家族的工廠，頭痛常常沒預警地說來就來，頭頂與兩側常很痛，一般止痛藥根本無法止痛，苦不堪言，多次經過腦波及電腦斷層等檢查，都得到腦部沒問題的答案。衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，李小姐是機能退化型頭痛，經中醫調理，放緩生活步調，規律運動，頭痛大幅緩解。

張煒東醫師表示，人體約在30歲左右開始退化，40歲以後的退化速度就可以很明顯地感受出來，如果在年輕時過度使用身體，退化速度也會更快，表現出來的可能是眼睛老花、體力變差、肌少症、肩頸痠痛、頭痛等。張煒東醫師指出，臨床上可發現，體力開始衰退而生活還是照常忙碌的人，最常會發生這種如李小姐一樣的莫名其妙頭痛，檢查不出原因，稱為「機能退化型頭痛」。

張煒東醫師指出，除了中藥調理之外，他請李小姐於繁忙時期及月經時期放假休息，頭痛果然就會比較好一點。

中藥調理只是其一 放慢步調、避免繁忙是其二

張煒東醫師說，李小姐痛在頭部兩側太陽穴附近，是少陽經頭痛，屬於膽經的範疇，壓力大、睡眠不足、勞累過度等可能是引發原因，開立柴胡、川芎、黃耆等中藥調理；李小姐頭頂也痛，是厥陰經頭痛，屬於肝經的範疇，虛寒體質的人較易發生，用吳茱萸、藁本系列的中藥調理。

張煒東醫師指出，除了中藥調理之外，他請李小姐記錄頭痛的徵兆及時機，發現她每到工廠大量出貨的繁忙時期及月經時期，總會痛得特別厲害，於是請她在這類日子時放假休息，頭痛果然就會比較好一點。他也請李小姐嘗試放慢步調，至少下班後要進行健走、慢跑等運動，李小姐於是下班後參加運動中心的瑜伽課程，三個月後就很少頭疼，氣色變好。