不明頭痛也是退化徵兆！中年婦女為多數 放鬆生活成解藥

48歲的李小姐平常忙於家族的工廠，頭痛常常沒預警地說來就來，頭頂與兩側常很痛，一般止痛藥根本無法止痛，苦不堪言，多次經過腦波及電腦斷層等檢查，都得到腦部沒問題的答案。衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，李小姐是機能退化型頭痛，經中醫調理，放緩生活步調，規律運動，頭痛大幅緩解。
不明原因頭痛可能是「機能退化型頭痛」 快速退化是主因
張煒東醫師表示，人體約在30歲左右開始退化，40歲以後的退化速度就可以很明顯地感受出來，如果在年輕時過度使用身體，退化速度也會更快，表現出來的可能是眼睛老花、體力變差、肌少症、肩頸痠痛、頭痛等。張煒東醫師指出，臨床上可發現，體力開始衰退而生活還是照常忙碌的人，最常會發生這種如李小姐一樣的莫名其妙頭痛，檢查不出原因，稱為「機能退化型頭痛」。
中藥調理只是其一 放慢步調、避免繁忙是其二
張煒東醫師說，李小姐痛在頭部兩側太陽穴附近，是少陽經頭痛，屬於膽經的範疇，壓力大、睡眠不足、勞累過度等可能是引發原因，開立柴胡、川芎、黃耆等中藥調理；李小姐頭頂也痛，是厥陰經頭痛，屬於肝經的範疇，虛寒體質的人較易發生，用吳茱萸、藁本系列的中藥調理。
張煒東醫師指出，除了中藥調理之外，他請李小姐記錄頭痛的徵兆及時機，發現她每到工廠大量出貨的繁忙時期及月經時期，總會痛得特別厲害，於是請她在這類日子時放假休息，頭痛果然就會比較好一點。他也請李小姐嘗試放慢步調，至少下班後要進行健走、慢跑等運動，李小姐於是下班後參加運動中心的瑜伽課程，三個月後就很少頭疼，氣色變好。
勿過度使用身體 適當運動與生活以減緩衰退才重要
張煒東醫師叮嚀，這類病例以女性居多，年紀大多在40至50歲間，這些患者通常要兼顧工作及家庭，又無法適當放下，身體以頭痛來告訴他們「已經不年輕了！」除了可以用中藥調理，更重要的是，要放緩生活步調，透過規律的運動來增強體力，減緩衰退的情況。
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