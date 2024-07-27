不煙不酒、無不適也可能「脂肪肝」！5秘訣遠離

每年的7月28日是世界衛生組織(World Health Organization, WHO)訂定的世界肝炎日(World Hepatitis Day)，以紀念美國Baruch Samuel Blumberg教授發現B型肝炎表面抗原而獲得諾貝爾獎的貢獻。任何原因引起肝臟發炎，造成肝細胞的破壞，都稱為「肝炎」，大致上分為病毒性肝炎及非病毒性肝炎；病毒性肝炎，又分為甲、乙、丙、丁、戊型肝炎；至於非病毒性肝炎，則以酒精性肝炎、藥物性肝炎及非酒精性肝炎最為常見。

飲食西化致脂肪肝 小心肝硬化、肝癌上身 奇美醫院胃腸肝膽科主治醫生陳季杏說明，「非酒精性脂肪肝疾病(Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD)也就是俗稱的「脂肪肝」，脂肪肝的定義是指肝臟細胞內堆積了以脂肪為主的空泡(主要為三酸甘油脂)，脂肪含量超過全肝臟重量的5%稱之。近年來，隨著飲食西化，脂肪肝和代謝症候群的病人比例也逐漸增加。 脂肪肝若未及時改善，時間一長，肝細胞可能會損傷，導致脂肪肝炎，甚至引發為肝硬化及肝癌等併發症，對肝臟造成嚴重傷害。有研究指出亞洲每1,000個脂肪肝當中，一年約有5.3人會死亡。

非侵入性肝臟纖維掃描儀揪病灶 診斷脂肪肝常用的是透過超聲波檢查即可發現，但只能看出脂肪肝的程度，無法實際知道肝臟細胞的發炎狀況。目前只有肝臟組織活檢唯一可直接分辨並正確評估脂肪肝炎及纖維化程度的方法；而肝臟活檢最大的缺點是具侵入性。 陳季杏指出，近年來，全球首台經臨床驗證的即時且非侵入性的檢查儀器「肝臟纖維掃描儀(Fibroscan)」亦可作為協助診斷的工具，也漸漸取代肝臟活檢。它是一項快速且容易操作的工具，過程約5至10分鐘，無痛且非侵入性，而且其檢測的肝組織範圍亦比肝臟活檢檢查大，敏感度及特異性都很高，可反覆用於須長期追蹤的人。