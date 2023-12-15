不育｜中醫調理 挽救不育不孕

不少人計劃生育之後，都會找中醫師「備孕」。然而若出現不孕不育問題，除了倚靠西醫各種人工受孕方法外，亦可以透過中醫治療不育，而中西藥結合的話，懷孕機率比只接受西藥高74%！

註冊中醫師羅佩雯博士表示，中醫與西醫對不孕症的定義一樣，「夫婦有定期行房，期間沒有任何避孕措施下，一年仍未能受孕，便屬不育(男士)或不孕(女士)。」不孕不育症最常見的成因是年齡增長、飲食不健康(例如進食太少、過度飲食寒涼生冷或進食過多肥膩及過甜食物)、運動過少、心情過於緊張、工作壓力太大等。

常見4種證型

男士不育症最常見的成因是腎虛、氣血虛弱及肝鬱氣滯，女士不孕症證型相同，又或痰濕瘀阻。羅佩雯續指，「從外觀上，腎虛及氣血虛的男女，一般都比較沒有神彩、面色差，脈象比較沉細而弱。屬肝鬱氣滯的男女，則會情緒急躁或抑鬱，脈象比較弦緊。女士屬痰濕瘀阻的，常見較肥胖、伴有荷爾蒙暗瘡、面油及體毛也較多。當然，臨床上應進一步仔細診斷。」

