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健康
2025-02-27 18:30:00

不餓肚子也能瘦！中醫分享正確減重3原則　維持健康不復胖

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減肥

中藥減重的核心是在於促進身體對能量的代謝，讓身體容易進入熱量赤字的狀態，也能增加患者對於不健康飲食的容錯率。

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28歲的陳小姐(化名)透過3個月的中醫減重療程，在不餓肚子的情況下，成功將體重從77公斤減至63公斤。如何透過中藥輔助，並搭配適當飲食控制達成減重成果？頤鳴堂中醫診所康涵菁中醫師說明三大核心原則，讓減重能夠更輕鬆且不易復胖。

康涵菁醫師提到，中藥減重的核心是在於促進身體對能量的代謝，讓身體容易進入熱量赤字的狀態，也能增加患者對於不健康飲食的容錯率。

原則1：減重飲食的第一步！確保動物性蛋白質的攝取能幫助瘦身

頤鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師指出，蛋白質是減重中不可或缺的關鍵，尤其是動物性蛋白質。許多患者會詢問，素食者是否可以靠豆類或植物蛋白來替代？對此，莊可鈞醫師提醒，植物性蛋白質通常缺乏人體必需的9種氨基酸，較難完全滿足營養需求，因此減重成效可能打折扣。若攝取不足，容易導致代謝停滯，進而陷入瘦身瓶頸，這也是素食者瘦身難度較高的原因。

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原則2：中醫版168飲食法！下午五點後禁澱粉 順應代謝節律

莊可鈞醫師指出，澱粉並非完全禁止。在早、午兩餐時，攝取足量蛋白質後若仍感到飢餓，可以適量吃些白飯補充能量，有助提升飽足感及穩定血糖。然而，下午五點後，身體因日夜節律改變，代謝傾向儲存、休息模式，因此建議下午五點後，避免進食澱粉類食品，改以動物性蛋白質為主，確保不因醣類攝取而擾動血糖，讓身體能保持長時間的穩定代謝。

拍攝每餐的食物不僅能提高飲食管理意識，還有助於回診時供醫師進行紀錄分析。

拍攝每餐的食物不僅能提高飲食管理意識，還有助於回診時供醫師進行紀錄分析。

原則3：透過「拍食物照」紀錄並改善飲食選擇　提升自我管理能力

拍攝每餐的食物不僅能提高飲食管理意識，還有助於回診時供醫師進行紀錄分析。許多患者原以為自己的飲食已足夠節制，但檢查後發現隱藏的熱量來源，例如餐後水果(水果普遍含糖量高，又容易讓人生痰濕、過敏)或過於油膩的料理方式(如炸物、滷肉)，這些潛藏在料理方式中的熱量都需要被有經驗的醫師鑑別出來；透過拍照習慣，患者能更清楚地了解自己的飲食問題，避免因誤判而卡關。

中醫減重除了依靠藥物輔助外，還需搭配正確的飲食原則才能達成理想效果。只要把握攝取蛋白質、控制澱粉時間點，以及養成拍照記錄的好習慣，就能有效避免復胖，成功維持健康體態。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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