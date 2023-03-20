世界口腔健康日｜維護全身健康便要注意口腔

口腔健康可以是全身健康的表徵，因為口腔健康與身體其他部分之間有很深的關係。例如口腔健康與心血管系統之間存在連結、良好的口腔衛生可塑造健康的體重，關節健康也會從口腔表現出來。趁今日是世界口腔健康日，康雅牙科中心與大家分享一些口腔健康資訊。 Q ：口腔或牙齒會有甚麼疾病？ 口腔和牙齒可能會出現以下疾病： 龋齒：牙齒表面的蛀牙引起的疾病，可以透過定期刷牙和清潔來預防。 牙周病：牙齒周圍的牙齦發炎和感染，可能導致牙齒鬆動和脫落。 牙齒敏感：牙齒表面的 琺瑯 質 受損或腐蝕，可能導致牙齒敏感和疼痛。 口腔潰瘍：口腔內部的傷口和潰瘍，可能由細菌感染、口腔傷害或慢性炎症引起。 口腔癌：口腔內部的惡性腫瘤，可能由長期使用煙草、大量飲酒、過度曝露於陽光下等因素引起。 唾液腺炎：唾液腺發炎和感染，可能導致口乾舌燥和口臭。 以上這些疾病都需要及早治療和定期檢查，以維護口腔和牙齒的健康。 Q ： 當患有口腔或牙齒疾病，會有機會引致其他的身體疾病嗎？ 牙齒疾病所帶來對人體健康的影響，根據國際的臨床研究，還可能牽涉到糖尿病、心臟病、肺炎，甚至是癌症等4種疾病。 Q ：香港人口腔或牙齒健康質素如何？ 香港人對牙齒健康意識愈來愈高，但仍然有不少人連基本的定期檢查也忽視，特別是成年人發現自己有蛀牙的時候，一般都不敢去求醫，直到牙痛到難以忍受才去治療。很多人都會認為，自己有早晚刷牙，蛀牙未必會發生在自己身上。但由於現代人的飲食習慣問題，導致牙齒表面礦物質慢慢流失，長此下去形成蛀牙洞口。

Q ：有甚麼東西會影響口腔或牙齒健康？ 不良口腔衛生：不定期刷牙、不使用牙線或漱口水等，會導致牙齒表面積聚細菌和食物殘渣，增加罹患口腔疾病的風險。 飲食習慣：攝取過多含糖食物和飲料、咖啡、茶、紅酒等易染色飲料，也會增加罹患牙齒疾病的風險。 煙草使用：長期使用煙草會增加罹患口腔癌、牙周病、口臭等口腔疾病的風險。 遺傳因素：某些遺傳性疾病或缺陷可能會影響牙齒發育和健康。 藥物使用：某些藥物，如抗生素、抗癲癇藥和某些心臟藥物，可能會影響唾液分泌和口腔健康。 事故和運動傷害：口腔和牙齒可能會因為事故或運動傷害造成骨折、脫落或其他損傷。 以上這些因素都會對口腔和牙齒健康造成負面影響，因此要保持良好的口腔衛生習慣，定期檢查和治療口腔疾病，以及避免以上提到的風險因素。 Q ：平常應如何保護？ 正確刷牙：每天刷牙兩次，每次刷牙時間至少兩分鐘，選用軟毛牙刷，使用含氟牙膏，並注意刷牙時不要用力過猛。 使用牙線或牙縫刷：用牙線或牙縫刷清除牙齒之間的食物殘渣和細菌，防止牙周病的發生。 避免食用過多含糖食物和飲料：過多攝入含糖食物和飲料會增加口腔中的酸度，導致牙齒腐蝕和牙周病的發生。 定期檢查和清潔：定期到牙醫診所進行口腔檢查和清潔，及時發現和治療口腔疾病。 戒煙和控制酒精攝入：戒煙和控制酒精攝入可以減少口腔癌和其他口腔疾病的發生。 總之，保護牙齒健康需要由日常生活中嘅細節做起，遵循上述建議並養成良好口腔衛生習慣，以維護牙齒嘅健康同美觀。

Q ：韓國人很喜歡自備牙刷出街，當每次餐後都會刷牙，這樣的行為正確嗎？ 自備牙刷出街並在每次餐後刷牙的行為，從口腔衛生的角度來看是正確的。這樣可以及時清除飲食中殘留在牙齒表面的食物殘渣和細菌，減少口腔疾病的發生。 需要注意的是，如果每天刷牙過於頻繁，可能會導致琺瑯質受損、牙齒敏感等問題，因此建議每天刷牙不超過3次，每次刷牙時間不要過長，避免刷牙時用力過猛。 Q ：有甚麼食物或飲料會影響口腔或牙齒健康？有甚麼食物或飲料可以增加或 減少？ 檸檬茶或檸檬水，一些能量飲品，這些飲食習慣都會令口腔內的酸鹼度降低，令口腔環境偏酸性，容易形成蛀牙。有部分人喜歡食甜食，亦都是會較容易形成蛀牙。多數的甜食有黏性，容易黏在牙齒上成為細菌養分的來源。如果在日常口腔清潔時，沒有把甜食清除掉，細菌很容易就在牙齒上生長，日積月累就容易有蛀牙。