世界肥胖日特輯｜改變觀念 齊分享討論肥胖 鼓勵支持 助重拾健康體重

不少人在疫情期間被迫留家抗疫，未能外出做運動，而且經常食零食，導致體重上升。事實上，肥胖是全球都需要面對的其中一大健康風險，根據世界衛生組織於去年公布的資料，全球有約19億人有超重問題，而患上肥胖症的人口已超過十億，當中6.5億為成年人，有3.4億青少年和近4,000萬名兒童。而在香港則有近三成人口屬於肥胖，另外有兩成人口出現超重問題，情況不容忽視。

超重肥胖可引致多種慢性疾病 超重和肥胖對健康有很大影響，會大大增加患高血壓、二型糖尿病、心血管疾病、腦血管病、部分癌症如乳癌、結腸或直腸癌、前列線癌、子宮內膜癌等，膽囊病、睡眠窒息和骨關節炎、肝臟及腎臟等相關疾病的風險，另有數據指出，全球每年約有超過130萬人因超重和肥胖致死，而相關數字，更可能被低估。 為鼓勵大眾關注及控制體重，自2020年起世界肥胖日定於每年3月4日舉行，今年活動主題為「改變觀念，讓我們談談肥胖」(Changing Perspectives: Let's Talk About Obesity)，希望鼓勵大家通過分享和討論，從而改變對肥胖的誤解，承認引致肥胖的複雜因素。大家集思廣益，找到有效控制體重及預防肥胖的方法，並透過行動助更多人控制體重於健康水平。