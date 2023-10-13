並非單純老化！不可忽視的柏金遜症訊號 神經專科醫生圖文懶人包

曾經遇過一位80歲的女士，被家屬送到急診的時候，已經不會動、不會講話。台灣衛福部桃園醫院神經內科王韋翔醫生表示，經過檢查評估，病人屬於較嚴重柏金遜症，只是過去的症狀一直被家屬認為是單純老化，而沒有就醫檢查。

藥物治療幫助大 經過適當的藥物治療後，病人漸漸恢復到可以坐起來、可以站立，甚至可以走路，讓家屬感到非常訝異，原來柏金遜症在正確的診斷、治療後，會有如此大的差異。王韋翔醫生說，「很多柏金遜症患者常被誤以為是老化，而沒有放在心上。事實上如果能夠提早發現柏金遜症症狀，透過藥物治療可以發揮很大的幫助！」 大家對於柏金遜症的動作症狀較熟悉，例如顫抖、關節僵硬、動作緩慢、姿態前傾、步伐變小、平衡困難、面無表情、字體變小等。王韋翔醫生說，不過柏金遜症還有多種非動作症狀可能在動作症狀發生前、後出現，近來非動作症狀愈來愈受到重視的原因在於，很多病人在確診柏金遜症前，便可能因有情緒低落、焦慮、便秘、睡眠障礙、嗅覺異常等非動作症狀而到醫療院所求診。王韋翔醫生說，了解非動作症狀，有助於提早發現柏金遜症。

多巴胺減少 柏金遜症患者腦部的細胞退化，導致多巴胺減少。王韋翔醫生解釋，多巴胺與其他神經系統有關聯，因此不只會影響動作，在動作障礙出現之前，便可能對情緒、睡眠等神經系統造成影響。 雖然外觀看不出來，但是各種非動作症狀可能對患者與家屬造成更大的影響。王韋翔醫生說，針對心情低落、焦慮、失眠等非動作症狀，醫生會開立藥物，也會提供非藥物的建議，例如規律運動、調整作息、心理治療等。透過肌力訓練，增加活動量，有助於改善情緒低落。 一般而言，家屬較容易注意到動作症狀，而對柏金遜症的非動作症狀較不熟悉。王韋翔醫生說，看診時醫生會詢問相關症狀，也希望透過公眾教育，讓更多人了解柏金遜症非動作症狀，如果發現家人出現情緒低落、對原本喜歡的事物失去興趣、睡眠障礙、注意力不集中等異常，便要提早就醫。將觀察到的狀況詳細告訴醫生，能幫助評估、判斷是否與柏金遜症相關。

積極治療 延緩柏金遜症病程 及早診斷柏金遜症，積極介入治療，大多可以讓患者恢復到比較好的生活質素，延緩柏金遜症病程。王韋翔醫生說，針對動作症狀，藥物能夠發揮很好的效果，常用的藥物包括左旋多巴、多巴胺受體促效劑等。 左旋多巴能夠有效改善動作症狀，但是在使用幾年後可能漸漸出現藥效波動。剛服藥時可以正常活動，但在藥物濃度降低後，可能出現動作遲緩、僵硬的狀況。為了避免左旋多巴的副作用提早出現，醫生會依照病人的年齡和病程僅展，考慮優先使用多巴胺受體促效劑等藥物。 針對非動作症狀，目前也有藥物可以同時改善情緒低落、失眠、多夢的狀況，例如多巴胺受體促效劑等。王韋翔醫生說，透過規律運動、正常作息、心理支持等非藥物方式，也有助改善非動作症狀。 「柏金遜症是慢性疾病，剛診斷柏金遜症的患者都會很沮喪。」王韋翔醫生說，「醫療團隊會盡量給病人信心，讓他們曉得積極治療能夠幫助控制病程，維持生活品質。家庭、社區的支持與陪伴也扮演非常重要的角色。」 受到動作症狀的影響，柏金遜症病人的行動力較為受限，所以會建議病人就近治療。王韋翔醫生說，選擇較方便的醫療院所，可以避免路途奔波，如果病情出現起伏變化，也能盡快覆診，讓醫生評估，適時調整藥物。就近治療亦有助維持治療的順從度。