中大港大聯合研究：中完Omicron 都要打疫苗

Omicron新冠病毒早前在港掀起第五波疫情，原因是病毒株的刺突蛋白出現新突變，可突破屏障感染。於是港大醫學院和中大醫學院作聯合研究，比較有接種疫苗和沒接種疫苗的患者，在感染Omicron病毒之後血液中的中和病毒反應。
抗體反應高6倍
在是次120名患者參與的研究發現，從未接種新冠疫苗的人士感染Omicron時，抗體反應較弱，這情況亦僅限於Omicron感染。相比之下，已完成接種疫苗人士，經歷Omicron突破性感染時，則能夠產生更強烈及有效的抗體反應，比從未接種新冠疫苗的人士高出6倍或以上。此外，已接種疫苗者的中和病毒抗體反應更廣泛，對其他新冠變異株如Beta和Delta也可產生抗體反應。
訓練身體應對將來變種
港大醫學院公共衛生學院譚華正基金教授(醫療科學)及病毒學講座教授裴偉士教授認為，「接種過疫苗之後即使不幸受感染，亦可刺激身體產生更好免疫反應，有助訓練身體應對再變異的病毒株。」中大醫學院何鴻燊呼吸系統科講座教授、內科及藥物治療學系系主任許樹昌教授表示，「未接種過疫苗人士不應以為感染過Omicron後就有足夠的免疫力，事實剛剛相反。我們強烈建議未接種過疫苗的患者，在完全康復後接種疫苗。」