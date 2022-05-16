中大港大聯合研究：中完Omicron 都要打疫苗

Omicron新冠病毒早前在港掀起第五波疫情，原因是病毒株的刺突蛋白出現新突變，可突破屏障感染。於是港大醫學院和中大醫學院作聯合研究，比較有接種疫苗和沒接種疫苗的患者，在感染Omicron病毒之後血液中的中和病毒反應。

抗體反應高 6 倍

在是次120名患者參與的研究發現，從未接種新冠疫苗的人士感染Omicron時，抗體反應較弱，這情況亦僅限於Omicron感染。相比之下，已完成接種疫苗人士，經歷Omicron突破性感染時，則能夠產生更強烈及有效的抗體反應，比從未接種新冠疫苗的人士高出6倍或以上。此外，已接種疫苗者的中和病毒抗體反應更廣泛，對其他新冠變異株如Beta和Delta也可產生抗體反應。