中大研發機械人系統 簡化膀胱癌切除手術

現時機械臂手術多用於腹腔鏡或者骨科手術，中大醫學院與工程學院機械與自動化工程學系研發出全柔性雙臂內鏡手術機械人系統，適用於人體自然腔道的手術，去年12月成功進行全球首個機械人輔助「經尿道膀胱腫瘤塊切除術」(ERBT)，比傳統手術儀器更容易完成，同時提高安全性，至今已完成8個案例。

中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，本港膀胱癌每年約有四百多宗新症，約75%個案可透過經尿道膀胱腫瘤切除術(TURBT)治癒，惟傳統內窺鏡手術會將腫瘤切成多個小部分再沖出體外，殘留於膀胱內的癌細胞或依附於膀胱表面，增加復發風險，患者或須再做手術。

一邊抓取一邊切割

經尿道膀胱腫瘤塊切除術則將腫瘤完整地由底「批」起取出，研究顯示1年復發率由TURBT的38%顯著降低至29%。「惟技術要求高，因為鏡頭及電刀整合為單一儀器，要從腫瘤底部切割比較困難。」吳志輝指。

有見及此，中大工程學院機械與自動化工程學系便開發出全柔性雙臂內鏡手術機械人系統。該學系教授郭嘉威解釋，「系統設有機械人定位台，前方具備內鏡支架，醫生可隨意移動內鏡的位置，定位台就會自動跟隨並為內鏡定位。而機械臂是2.8至3.5毫米直徑的雙臂，一支鉗配合一支電刀，可以做到一邊抓取一邊切割，令手術難度大大減低。」而新系統能夠配合現有的內窺鏡系統使用，讓醫生毋須重新適應內鏡視野，亦減省開發和應用的成本，並增加兼容性。