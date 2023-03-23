中大研發電子支架 無創治療胃酸倒流

胃酸倒流相當常見，在亞太地區約10%至15%人口出現有關徵狀，除影響飲食和睡眠，長遠亦可能導致食道癌。中大工程學院及醫學院的研究團隊最近研發了一種無線供電的電子支架，利用電刺激去預防及治療胃酸倒流，無創之餘也可避免長期用藥所產生的副作用。

周毓浩創新醫學技術中心主任、中大醫學院外科學系教授趙偉仁指出，胃酸倒流指下食道括約肌功能失調或者退化，令胃液可倒流進入食道，「常見症狀包括反酸、胸口灼熱疼痛、胃灼熱等，嚴重可致食道炎，甚至食道癌。」

長遠用藥或有風險

現時治療胃酸倒流常用藥物質子泵抑制劑，控制胃酸分泌，惟未能根治問題；約8%人需終生用藥，或帶來難以治療的細菌感染、胃癌等風險。趙偉仁續指，「微創手術則有胃底摺疊術，將部分胃摺起圍住食道，加大下食道括約肌的壓力去紓緩病徵。手術雖然有效，惟此『人工括約肌』壓力太大的話可造成吞嚥困難，壓力不足又未能阻止反流，所以希望尋求更好方式去治療此症。」