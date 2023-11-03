中大研發Pai.ACT 關顧SEN家長情緒

幫助有需要人士固然重要，而近年照顧者的心理健康也受到關注。例如特殊教育需要(SEN)學童的照顧者和家長壓力極大，甚至影響家庭關係和心理健康。中大醫學院那打素護理學院開發了手機應用程式「Pai.ACT」，透過人工智能提供情緒支援。
中大醫學院那打素護理學院院長錢惠堂教授表示，「本港SEN學童愈來愈多，2021/22年數據指總人數多達6.7萬人。」學院早前一項針對潛藏懷疑或評估為SEN學童家長的調查亦發現，超過三成受訪者有中等程度或以上的焦慮、抑鬱症狀。
聚焦接納與承諾治療
為加強SEN照顧者的精神健康支援，中大醫學院那打素護理學院去年4月起聯同香港基督教家庭服務處、香港青年協會、籽橋社、循道衛理楊震社會服務處及香港基督教女青年會籌辦了「聚焦接納與承諾治療(Focused ACT)」為本的培訓課程。中大醫學院那打素護理學院助理教授莊婉瑜教授指，治療屬於第三代認知行為治療，「透過接納和覺察體驗練習，助照顧者釐清個人與負面內在情緒的關係，了解自己重視的價值觀，鼓勵他們根據價值觀行動。」以此治療為基礎的一對一線上輔導亦取得不錯成效，完成輔導的3個月後，受助者焦慮和抑鬱情況持續減少。
結合AI技術
為了可讓更多家長受惠，研究團隊將過去線上輔導紀錄中超過10,000條粵語對話，結合深度學習的自然語言訓練模型和ChatGPT技術，研發出Pai.ACT手機App，可同樣透過ACT輔導邏輯，模擬人與人的互動，分析家長的情緒狀態，提供個人化的情緒支援。莊婉瑜表示，「家長首次使用時先做一次心理健康評估作為基線，系統會從6個維度去評估情緒。而與家長對話時，系統會即時分析文字數據，配合先前的評估結果，作出針對性的支援，包括一個度身訂製的自學課程，以影片或聲音導航的體驗式練習。」若家長拒絕對話，或出現特別情緒狀態，系統可識別並建議約見真人輔導員，家長除可自訂日期時間外，後台的輔導員亦會於一星期內聯絡家長。
改善家庭關係
籽橋社行政總監葉小蕙本身亦是SEN家長，遇過不少家長為子女的治療花很多錢，但卻沒有尋求自身幫助；其實家長先處理好自己情緒，學童的反應亦隨之有很大改變，家庭關係也更好。香港基督教女青年會天水圍家庭健康促進中心單位主任黃潔心舉例，「曾有個案是家長發覺廁所被大量廁紙塞住，以前會立即向兒子破口大罵，這次她察覺到自己身體很熱，慢慢冷靜下來後與兒子一同解決問題。以前兒子會躲起來，現在則會主動道歉，並講出事發經過。」
現時Pai.ACT已於Android平台推出，iOS版本將於11月中旬可供下載。研究團隊現招募1,000名SEN學童的家長參與評估，分析Pai.ACT於現實環境的功效，並提供可量化數據。有興趣參加者可下載使用該手機App，研究團隊將作出篩選。