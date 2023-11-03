中大研發Pai.ACT 關顧SEN家長情緒

幫助有需要人士固然重要，而近年照顧者的心理健康也受到關注。例如特殊教育需要(SEN)學童的照顧者和家長壓力極大，甚至影響家庭關係和心理健康。中大醫學院那打素護理學院開發了手機應用程式「Pai.ACT」，透過人工智能提供情緒支援。

中大醫學院那打素護理學院院長錢惠堂教授表示，「本港SEN學童愈來愈多，2021/22年數據指總人數多達6.7萬人。」學院早前一項針對潛藏懷疑或評估為SEN學童家長的調查亦發現，超過三成受訪者有中等程度或以上的焦慮、抑鬱症狀。

聚焦接納與承諾治療

為加強SEN照顧者的精神健康支援，中大醫學院那打素護理學院去年4月起聯同香港基督教家庭服務處、香港青年協會、籽橋社、循道衛理楊震社會服務處及香港基督教女青年會籌辦了「聚焦接納與承諾治療(Focused ACT)」為本的培訓課程。中大醫學院那打素護理學院助理教授莊婉瑜教授指，治療屬於第三代認知行為治療，「透過接納和覺察體驗練習，助照顧者釐清個人與負面內在情緒的關係，了解自己重視的價值觀，鼓勵他們根據價值觀行動。」以此治療為基礎的一對一線上輔導亦取得不錯成效，完成輔導的3個月後，受助者焦慮和抑鬱情況持續減少。

