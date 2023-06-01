中大研究 新冠口服藥 大減院舍長者重症率逾半

近期新冠病毒感染數字高企，身邊總有些親友「中招」，幸而現時有新冠口服藥助加快康復。中大醫學院的研究進一步證實，新冠口服藥莫納皮拉韋和帕克斯洛維德，可以大減院舍長者的入院風險和重症率超過一半。
中大醫學院內科及藥物治療學系教授及醫學數據分析中心主任黃麗虹教授表示，雖然國際研究已證實兩款新冠口服藥的成效，但對象主要為年輕人至中年人，「然而截止2022年5月31日，本港安老院舍便報告了超過45,000宗新冠病例。」這突顯了長者及體弱人士使用新冠口服藥的數據至關重要。
減住院率及重症率
為找出相關藥物對於長者的效用，研究團隊檢視了2022年2月中至3月底確診新冠肺炎，並接受社區老人評估小組照顧的安老院舍服務使用者數據，合共超過14,000人。當中逾六成人沒有使用新冠口服藥，使用莫納皮拉韋的有35.5%，使用帕克斯洛維德的有3.3%。結果發現，30天需要住院的有6,223人，約佔42.6%；出現重症則為2,307人，佔15.8%。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授 、醫學數據分析中心助理主任葉卓風博士指，「分析結果後發現，兩款新冠口服藥可以減低住院率54%、重症率65%至83%，證實對院舍長者同樣有效。」
盡快改善徵狀
中大醫學院內科及藥物治療學系老人科(名譽)臨床副教授馬漢明醫生認為，研究結果極具臨床意義，「衛生署最新數據顯示，院舍長者二次感染率高達七成，意味將來治療院舍患者的醫療需求仍在。建議醫護人員為院舍長者適時處方新冠口服藥，好讓他們的徵狀盡快得以改善、減輕病情，亦可以大大減低醫療系統的負擔。」
嚴重副作用風險低
長者在使用新冠口服藥時，往往出現各種疑慮，例如藥效、副作用等，而遲遲不敢用藥。黃麗虹指出，「新藥物推出時有所疑慮十分正常，研究團隊亦有作出安全性數據分析，包括有否與其他藥物相沖、影響重要器官如肝功能等，結果發現安全性理想，出現嚴重副作用的風險很低。而藥物推出至今逾一年時間，患者的接受程度亦比過往高。」
入院未必因病重
馬漢明特別提醒，現時不少長者入院並非完全因為感染新冠病毒，「更常見是患病後感到不適、進食量下降，甚至脫水；亦有個案是社區或院舍長者不知道自己染疫後體力變差，走路時跌倒、骨折而入院。所以若快測陽性就應盡早求醫，及時用藥，避免身體狀況轉壞。」