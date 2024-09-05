中大研究 縮時成像培養箱 未增活產率

港人愈來愈遲生育，令體外受精(IVF)的需求愈來愈大。在胚胎移植到母體之前，受精卵需要先培養5至6天，近年不少夫婦會採用「縮時成像培養箱」，因理論上可提供更高的臨床活產率，不過中大醫學院研究團發現，其成效與傳統培養方法相若。 中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生指出，不育情況並不少見，統計顯示每6對夫婦就有一對不育，「如果不育夫婦希望可以誕下寶寶，可考慮人工受孕，當中體外受精(IVF)適合輸卵管疾病或高齡女性、男性有嚴重不育問題，又或其他治療方法無效時採用。」

模擬子宮環境 IVF過程中，醫生會先透過荷爾蒙藥刺激太太排卵，到卵子成熟就會做個小手術抽出卵子，然後與先生的精子以體外受精方法結合，如果成功受精並培養成為囊胚，就會透過胚胎移植放回太太的子宮。 由受精卵發展至囊胚，過程需時約5至6天，期間需要將其放入胚胎培養箱。培養箱模擬一個類似子宮的環境，要有理想的溫度、低氧氣而高二氧化碳，而且需要控制濕度，並內置監察系統。中大醫學院婦產科學系助理教授陳耀樑表示，「傳統上胚胎學家需要每日定時定候由培養箱取出胚胎，放在顯微鏡下觀察成長並給予評分，待發育至適當時候就可以做胚胎移植。」



自動記錄影像及評估 近年則常見採用縮時成像培養箱(TLI)，與標準的培養箱相似，不過內建相機、顯微鏡和電腦，可以每5至15分鐘為胚胎記錄影像，而胚胎學家就毋須由培養相中取出胚胎，在不干擾胚胎的情況下也可觀察成長情況。部分TLI更可將圖像結合形態動力學胚胎評估方法，幫助選出最佳胚胎以植入子宮。陳耀樑指，「雖然TLI可減少對胚胎的干擾，但臨床效用(活產)一直未被證實，為此我們招募了1,575對接受IVF的夫婦並持續跟進，分析不同培養方法的成效。」 結果無顯著差異 是次由中大醫學院與英國倫敦大學瑪麗王后學院合作的雙盲隨機對照研究，將IVF婦女分成TLI組、不受干擾配合標準靜態評估組，以及傳統方法的對照組。結果發現三組的活產率分別為33.7%、36.6%及33%，臨床妊娠率分別為42.2%、43.4%及40.9%，兩者均無顯著差異。陳耀樑續指，其他結果包括選擇性單胚移植率、流產率、多胎妊娠率，細分不同年齡組別的活產率，也一樣沒有明顯分別。「估計原因可能是胚胎學家在觀察胚胎時十分小心翼翼，又或胚胎已足夠強壯，短時間離開培養箱不會造成影響。結果亦說明了，有時科學理論未能可在臨床醫學中得到證實；IVF求助者應衡量TLI的額外收費是否合理；輔助生育實驗室亦要考慮添置TLI的支出會否有更佳用途，例如用於對臨床結果有幫助的項目。」