中大首證 阿托品眼藥水助預防近視

香港是全球近視發病率最高的地區之一，調查指8歲半兒童中逾四成患有近視。由於近視會增加日後嚴重眼疾風險，預防成為重要課題。中大醫學院首次證實，低濃度阿托品眼藥水有助預防近視，高風險患近視的兒童可考慮此預防策略。
中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授彭智培指出，近年的研究發現，不但超過600度的深近視會大增黃斑病變、視網膜脫落、白內障和青光眼風險，原來中度(300至600度)及輕度(50度至300度)近視也會令有關風險提升。」
研究預防效用
早前中大醫學院LAMP研究已證實，低濃度阿托品眼藥水可以延緩近視加深，而是次LAMP2研究便進一步探索阿托品眼藥水於預防近視的效果。研究招募了474名4至9歲、0度近視至100度遠視的兒童，而他們的父母最少一位是近視患者。參與者隨機分成3組，分別接受0.05%、0.01%阿托品眼藥水，或安慰劑眼藥水，每晚滴一次並隨訪2年。
減逾四成風險
結果發現，0.05%阿托品組的兩年累積近視發病率最低，為28.4%，0.01%阿托品組有45.9%，而安慰劑組達53%；2年快速近視偏移比率亦有類似結果。此外，近視加深度數和眼球增長速度，同樣是0.05%阿托品組最低；而怕光、敏感性結膜炎等副作用則3組相若，情況也不明顯。LAMP2研究首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇醫生認為，「0.05%阿托品組可減低近視風險約46.4%，如父母有深近視、年紀小而遠視儲備少(100度或以下)的高風險兒童，值得考慮以阿托品眼藥水預防近視。」
度數平穩
今年10歲的Hailey是研究的參與者，媽媽張太有900度深近視，而Hailey參與研究時左右眼分別有25度及75度遠視。使用0.05%阿托品眼藥水兩年多至今，雙眼狀況變化不大，並未出現近視。任卓昇認為，「如大家都有50度遠視，4歲兒童的深近視風險一定比12歲的大得多，前者可選擇0.05%阿托品眼藥水，後者則可考慮0.01%阿托品眼藥水。如用藥沒有不適，建議使用至14至15歲眼球長度漸趨穩定的時間，但當然亦要與兒童及家長商討期望的預防效果，以及有關副作用的接受程度。」
勿忘護眼貼士
雖然有藥物可預防近視，但日常的預防措施也不可忽視，而且人人都適合。中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授張秀娟博士表示，「每日增加戶外活動時間40分鐘，3年內能減低兒童近視發病率23%。最理想是每天有2小時外時間，一周合共14小時。」中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇補充，「無論看書或用電子產品，閱讀距離要有30厘米，環境要光線充足，最好有房燈加枱燈；而每閱讀30分鐘就要休息一下。」研究團隊正為下一階段LAMP3研究作招募，有興趣嘗試低強度紅光加阿托品眼藥水混合療法的近視患者，可WhatsApp 9137 1925或電郵至[email protected]。