中大首證 阿托品眼藥水助預防近視

中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授彭智培指出，近年的研究發現，不但超過600度的深近視會大增黃斑病變、視網膜脫落、白內障和青光眼風險，原來中度(300至600度)及輕度(50度至300度)近視也會令有關風險提升。」

香港是全球近視發病率最高的地區之一，調查指8歲半兒童中逾四成患有近視。由於近視會增加日後嚴重眼疾風險，預防成為重要課題。中大醫學院首次證實，低濃度阿托品眼藥水有助預防近視，高風險患近視的兒童可考慮此預防策略。

研究預防效用

早前中大醫學院LAMP研究已證實，低濃度阿托品眼藥水可以延緩近視加深，而是次LAMP2研究便進一步探索阿托品眼藥水於預防近視的效果。研究招募了474名4至9歲、0度近視至100度遠視的兒童，而他們的父母最少一位是近視患者。參與者隨機分成3組，分別接受0.05%、0.01%阿托品眼藥水，或安慰劑眼藥水，每晚滴一次並隨訪2年。

減逾四成風險

結果發現，0.05%阿托品組的兩年累積近視發病率最低，為28.4%，0.01%阿托品組有45.9%，而安慰劑組達53%；2年快速近視偏移比率亦有類似結果。此外，近視加深度數和眼球增長速度，同樣是0.05%阿托品組最低；而怕光、敏感性結膜炎等副作用則3組相若，情況也不明顯。LAMP2研究首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇醫生認為，「0.05%阿托品組可減低近視風險約46.4%，如父母有深近視、年紀小而遠視儲備少(100度或以下)的高風險兒童，值得考慮以阿托品眼藥水預防近視。」