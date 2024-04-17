中年危機｜不良飲食習慣易惹上大肚腩 應該點減好？面對「中年發福」危機 全靠一物即可徹底排毒減腩 抗三高！

飲五青汁可改善「中年發福」問題？ 不少人為了快速解決一日三餐，而選擇快餐等方便食品，但長期攝取高熱量食物，不但會導致體重增加，更有機會患上三高疾病。想要避免及改善「中年發福」問題，做運動當然是有用，但當已經有「中年發福」的煩惱，單靠運動是不足以改善肥胖問題，亦需要搭配健康的飲食習慣，例如多飲用五青汁，有助腸道蠕動和排毒。 5種蔬果製成 五青汁功效多多 1. 促進腸道蠕動 暢便排毒

五青成分有助促進腸道蠕動，排出體內廢物，預防便秘及幫助消化系統運作，維持腸道健康。 2. 激活新陳代謝 消解油脂

青椒成分能促進身體代謝，控制總熱量攝入。加強腸胃蠕動，排清毒素油脂。 3. 排去體內鹽分 高效去除浮腫

含鉀質成分有助排毒利尿，能減少體內過多的鈉（鹽分），幫助去水腫及浮腫問題。 4. 維持心血管健康 有效抗三高

當中西芹有助穩定血壓，當中的抗氧化劑更可以預防血管老化，減低患上心血管疾病的風險。而苦瓜中的苦瓜素有助於增加胰島素的分泌和利用，幫助調節血糖。 5. 減低患慢性疾病的風險

多攝取蔬菜營養，有助增強免疫系統功能、預防疾病，尤其是減低患上慢性疾病的風險。 不過，一般鮮榨五青汁的味道較為苦澀，並不是人人能接受，而坊間亦有五青汁、五青丸的營養食品可選擇，方便易入口。 正品【五青習慣】促進腸道暢通 肚腩自然變細 由台灣製造的【五青習慣】糅合五種有機青蔬，包括苦瓜、西芹、青椒、青瓜及青蘋果，採用濃縮萃取技術製成，100%有效地保留五青蔬果成分，能夠促進腸道蠕動，有效排毒清宿便、去除內臟脂肪、減肚腩，更可抗三高。【五青習慣】更加入了天然的蘆薈精華和綠茶萃取，有助改善酸性體質，激活新陳代謝。保持每日飲用可促進代謝循環，令人感覺輕盈又健康。

【五青習慣】與市面上的減肥產品不一樣，它蘊含五青改良配方，無澀味，不寒涼，不肚瀉。對於忙碌的上班族來說，服用【五青習慣】來減肥，簡直是最方便不過！即使不方便沖五青汁飲，可以選擇五青習慣的五青丸，功效都一樣；五青丸細細粒容易吞服。於早上或睡覺前空肚服用【五青習慣】，第二日去廁所就更加暢順！ YouTuber有碗話碗 Alfred推介

YouTuber有碗話碗 Alfred極力推介【五青習慣】

Alfred十分注重健康飲食，尤其喜歡食菜。對於經常外出用饍，又不會刻意進食蔬菜的人來說，【五青習慣】不但是獨立包裝，而且方便攜帶。只需每日空肚飲一杯五青汁，腸胃暢通，排走多餘油脂，更有助減走肚腩！ Alfred更有小貼士給大家，將五青汁加入牛奶、豆漿或者咖啡，製作出不同的五青汁飲用方式，簡單又營養，大家便沒有藉口忘記實行「每日五青」好習慣！ 真實用家分享【五青習慣】服後感