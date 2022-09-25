中年危機？膝關節卡住痠軟冇力 微創手術修補軟骨又可以爬山

50歲的林小姐平日喜歡出外踏青及走走登山步道。近幾個月膝蓋逐漸開始腫脹，彎曲時覺得緊繃彎不下去，上下樓梯會因疼痛而使不上力，近來更覺得走平路也會有卡卡的感覺。吃了一陣子的消炎止痛藥仍舊沒有明顯的改善，甚至症狀還愈來愈嚴重，日常生活都成問題，導致林小姐漸漸足不出戶，心情跟食慾也愈來愈差。嘗試過各種治療無效後，親友推薦林小姐來到新國民醫院骨科陳冠豪醫師門診求診。
膝關節腫脹疼痛 軟骨破損修補後行走自如
經詳細診察後，陳冠豪醫師診斷林小姐的病症為膝關節軟骨破損及內側半月軟骨破裂，考量年紀及活動需求後決定使用微創關節鏡清創及半月軟骨修補手術。手術當天稍晚林小姐即可下床活動，隔天就開心的出院了。經過一段時間的修復後關節不再疼痛且活動自如，去爬山也都沒有問題，讓林小姐終於可以恢復往日健康快樂的生活。
膝關節退化磨損在臺灣是常見疾病之一，傳統之治療方式除了藥物及關節內注射治療以外，就是人工膝關節置換。但對於進展至疾病中期合併軟骨破損之中年病患，以上方式皆不是適當的選擇。況且，傳統手術術後相當疼痛，傷口恢復期及復健期漫長，對生活及工作影響甚鉅。針對這種病症，使用微創關節鏡手術非常有效。
微創手術恢復快 可緩解中期退化性關節炎疼痛
微創關節鏡手術過程可清除關節內軟骨碎片及積水、修補半月軟骨、刺激骨髓使軟骨再生、也可行自體軟骨移植修補軟骨缺損。微創關節鏡手術的手術時間短、傷口小、術後恢復快、手術風險也很低，對日常生活影響很小。微創關節鏡手術不僅可有效緩解中期退化性關節炎之疼痛，更有機會使軟骨再生，減緩關節退化之進程。民眾若有膝蓋不適，服用消炎藥物、葡萄糖胺產品也未見明顯改善，建議可向骨科求助，尋求專業醫師的諮詢，現今治療模式都能找出符合個人需求的選項，治療滿意度高。
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