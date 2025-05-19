中年婦罕見「漂浮血栓」險全身癱瘓 「三關鍵」成功救命

罕見「漂浮血栓」！延誤就醫恐全身癱瘓

不過罕見的是，張婦血栓的原發部位是頸動脈漂浮血栓，且血栓已出現脫落並順著血流移動至腦部，「漂浮血栓」在臨床上出現的機率僅為1%。因此，吳旻陽醫生指出，漂浮血栓若不即時處理，恐導致更大範圍梗塞甚至腦水腫或全身癱瘓。因此，他與放射診斷科醫生評估後，採取「動脈內機械取栓術(EVT)」，快速清除頸動脈原發血栓，以避免後續更嚴重的阻塞發生。

手術後病人成功恢復順暢地血液灌流，意識狀態清楚、肌力也有所改善。更重要的是，張婦在住院2個月期間內，持續配合復健醫學科王靖宇醫生進行復健訓練，原本中風嚴重程度(NIHSS-美國國家衛生研究院腦中風評估量表)為12分，出院時已降至3分，整體功能評估由原本的「嚴重殘疾」等級改善至「接近正常活動能力」等級。