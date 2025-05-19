中年婦罕見「漂浮血栓」險全身癱瘓 「三關鍵」成功救命

一名50歲張姓婦人，工作中突然感到左側肢體無力，接著嘴歪眼斜出現癱瘓症狀，旁人驚覺不對勁，1小時內將張婦送往醫院急救。急診緊急安排檢查，立刻確診為缺血性腦中風。經羅東博愛醫院神經內科吳旻陽醫生與放射診斷科邱則誠醫生緊急進行取栓術，成功取出血栓後，3個月內張婦康復，恢復日常生活。
罕見「漂浮血栓」！延誤就醫恐全身癱瘓
不過罕見的是，張婦血栓的原發部位是頸動脈漂浮血栓，且血栓已出現脫落並順著血流移動至腦部，「漂浮血栓」在臨床上出現的機率僅為1%。因此，吳旻陽醫生指出，漂浮血栓若不即時處理，恐導致更大範圍梗塞甚至腦水腫或全身癱瘓。因此，他與放射診斷科醫生評估後，採取「動脈內機械取栓術(EVT)」，快速清除頸動脈原發血栓，以避免後續更嚴重的阻塞發生。
手術後病人成功恢復順暢地血液灌流，意識狀態清楚、肌力也有所改善。更重要的是，張婦在住院2個月期間內，持續配合復健醫學科王靖宇醫生進行復健訓練，原本中風嚴重程度(NIHSS-美國國家衛生研究院腦中風評估量表)為12分，出院時已降至3分，整體功能評估由原本的「嚴重殘疾」等級改善至「接近正常活動能力」等級。
治療「三關鍵」救命！及早送醫、積極處置與術後復健
吳旻陽醫生分析，病人能在短時間內順利康復的原因有三：第一是及早送醫，有助醫生有充足時間進行正確診斷；第二是醫療處置得宜且即時，第三則是積極配合復健。邱則誠醫生補充，急性腦中風黃金救援時間為4.5小時；張婦在中風發生1小時內就送醫，當時僅手腳無力，腦部損傷面積還不算太大，受傷的腦細胞可藉由周邊健康腦細胞「協助補位」，因此術後才得以順利康復。若時間拉長，恐造成更多不可逆的神經功能傷害。
至於復健，神經內科吳旻陽醫生解釋，中風後3個月為黃金復健期。張婦在這3個月內定期就醫接受復健治療，改善身體功能，術後2個月後即可行走，3個月幾乎已恢復正常生活。
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