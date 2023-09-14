中年男不煙不酒 患「胃酸倒流」竟變「食道癌」

巴洛氏食道症患者幾乎沒有明顯症狀，但多半會有火燒心、吞嚥困難、胸悶胸痛或者喉嚨異物感等先兆。

55歲蔡姓男子不吸煙、不喝酒，沒想到日前身體檢查，醫生就發現宛如三文魚肉色般的「巴洛氏食道症」幾乎佔據2/3食道，且在中段位置還找到6公分大的食道腺癌，確認是胃酸倒流引起巴洛氏食道症導致癌變。

而食道腺癌有50%發生率是由巴洛氏食道症演變而來，簡單而言，巴洛氏食道症就是癌前病變的跡象，若沒有立即治療，未來癌化的風險將會大幅提高。

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主治醫生江承源指出，民眾可能有聽過「胃酸倒流」，但卻忽略長期胃酸倒流會導致食道的黏膜鱗狀上皮細胞轉變成柱狀上皮細胞，演變成「巴洛氏食道症」。

食道癌以黏膜切除、剝離及 RFA 治療

早期食道癌因為沒有症狀，往往難以察覺，而晚期食道癌治愈率不佳、5年存活率僅10%，因此死亡率才會高居不下。許多民眾都是透過腸胃鏡檢查或自費體檢，才發現原來本身因長期胃酸倒流，已經埋下日後癌前病變的前兆。

江承源指出，如同前述的蔡姓患者，巴洛氏食道症患者幾乎沒有明顯症狀，但多半會有火燒心、吞嚥困難、胸悶胸痛或者喉嚨異物感等先兆，最佳檢查方式就是利用上消化道內視鏡檢查，可以由三文魚肉色般的食道黏膜判定是否患病，必要時可以黏膜切除、黏膜剝離以及內視鏡射頻消融術(RFA)治療，一旦出現惡性癌變，則會建議採用手術切除為宜。