中年「肥胖體態差」夫妻關係瀕臨失和 中醫調理助重拾自信！

一位鬱鬱寡歡的中年婦女，近期第一次就診，就說道：「醫生，我愈來愈胖，我老公已經不愛我了，他現在晚上都不回家睡覺……請你要幫幫我！」乍聽之下，婦女的夫妻關係瀕臨失和，且她將這樣的情況歸咎於自身肥胖，顯得非常沒有自信。
嗜冷飲、飲食不規律 脾失健運、痰濕內生
安南醫院中醫部針傷科主任賴建銘分享，婦女的肥胖起因於長期早餐喜歡喝冰咖啡，過度嗜冷飲、飲食不規律，才會造成脾失健運、痰濕內生。後續診治除了中藥及針灸調理之外，還進行了飲食控制的衛教，並鼓勵多運動以保持良好的體態，期許她身體健康之餘，趕快找回快樂與自信。
賴建銘主任藉此案例指出，現代人高熱量飲食與靜態生活型態容易招致肥胖，不只影響外貌和體形，還會危害身體健康，如不孕症、高血壓、糖尿病、退化性關節炎等疾病，連帶變得容易找上門。
中藥或針灸調養 改善3種肥胖體質
中醫領域所認為的肥胖，主要是由於「陽氣虛衰，痰濕偏盛」所導致，其中脂肪屬於「痰濕」的一種。而藉由專業中醫師針對個人體質的辨證論治，利用中藥或針灸調養，確實能達到改善肥胖體質之目的，進而健康減重。賴建銘主任進一步介紹最常見的3種肥胖體質：
- 脾虛濕阻型：表現為食慾不佳、倦怠疲勞、四肢沉重、腸胃脹氣、大便軟黏、晨起時臉部及下半身水腫、體形以下半身肥胖為主等，可用健脾利濕、袪痰消脂來做調理；
- 氣血虛弱型：表現為肌肉鬆垮無力、全身均勻型肥胖、食量不多，吃得少卻容易胖、平時易感到疲倦，甚至頭暈心悸、手腳冰冷，稍微動一下就氣喘吁吁等，可用補養氣血來加強新陳代謝；
- 胃火旺盛型：表現為胃口好、食量大、暴飲暴食、消化快，吃完東西後容易餓、飲食不忌口、面部及皮膚容易出油、口渴、口臭、嘴破、宿便排不淨等，宜清胃熱、潤腸通便來調理。
針灸治療穴位調理 搭配消脂茶藥液包
若採針灸治療，可選用一些穴位來調理，如：水分、大橫、天樞、關元、足三里、豐隆、陰陵泉、內庭等，促進水分代謝、幫助腸胃運化。另外，安南醫院中醫部亦有研發「消脂茶藥液包」，可供有需求的人士搭配服用。
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