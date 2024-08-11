中年「肥胖體態差」夫妻關係瀕臨失和 中醫調理助重拾自信！

若採針灸治療，可選用一些穴位來調理，如：水分、大橫、天樞、關元、足三里、豐隆、陰陵泉、內庭等，促進水分代謝、幫助腸胃運化。

一位鬱鬱寡歡的中年婦女，近期第一次就診，就說道：「醫生，我愈來愈胖，我老公已經不愛我了，他現在晚上都不回家睡覺……請你要幫幫我！」乍聽之下，婦女的夫妻關係瀕臨失和，且她將這樣的情況歸咎於自身肥胖，顯得非常沒有自信。

嗜冷飲、飲食不規律 脾失健運、痰濕內生

安南醫院中醫部針傷科主任賴建銘分享，婦女的肥胖起因於長期早餐喜歡喝冰咖啡，過度嗜冷飲、飲食不規律，才會造成脾失健運、痰濕內生。後續診治除了中藥及針灸調理之外，還進行了飲食控制的衛教，並鼓勵多運動以保持良好的體態，期許她身體健康之餘，趕快找回快樂與自信。

賴建銘主任藉此案例指出，現代人高熱量飲食與靜態生活型態容易招致肥胖，不只影響外貌和體形，還會危害身體健康，如不孕症、高血壓、糖尿病、退化性關節炎等疾病，連帶變得容易找上門。