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健康
2024-04-08 13:30:00

中暑熱衰竭分別｜症狀大不同 附處理及預防方法

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市民一定要做足防暑措施！

市民一定要做足防暑措施！

不止在戶外，處於室內亦可能中暑，如果人體無法有效控制體溫，就可能會導致熱衰竭（英文︰Heat Exhaustion），嚴重更可能導致中暑（英文︰Heat Stroke）。中暑與熱衰竭症狀不一樣，然而如未有即時處理降溫及急救，有機會造成生命危險。

中暑熱衰竭分別｜原因/症狀/處理/預防方法（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭/中暑原因（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖）

熱衰竭症狀

頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等

熱衰竭持續30分鐘，就可能會出現中暑現象。

症狀

  • 全身痙攣
  • 大小便失禁
  • 精神紊亂
  • 休克或昏
  • 體溫41°C或更高
熱衰竭持續半小時可致中暑 如果預防及處理中暑？

小童及長者較容易中暑。

高危中暑人士

  • 長者
  • 長期患 (心臟病或高血)
  • 工作者
  • 體力勞動
夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖） 夏天3大消暑方法。（am730製圖）

如何預防中暑？

  • 穿著淺色通爽衣
  • 補充足夠
  • 避免飲含咖啡及酒精的飲品
  • 避免進行劇烈運，或長途
  • 避免於中午時間進行戶外活動
  • 保持室內通爽涼
  • 避免留在停泊的汽車內
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夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖）

如何處理中暑？

一旦自己或身邊的人出現中暑現象，應先將有關人士移至陰地方，並盡快致電999召救護車求助。如患者清醒，可給予飲料補充水分及鹽分，同時為患者降溫，降溫包括使用扇或風扇、為患者脫掉衣物、灑水、將濕毛巾或以毛巾包裹的冰袋放於患者的頸側及腋下。

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