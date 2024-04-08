中暑熱衰竭分別｜症狀大不同 附處理及預防方法

不止在戶外，處於室內亦可能中暑，如果人體無法有效控制體溫，就可能會導致熱衰竭（英文︰Heat Exhaustion），嚴重更可能導致中暑（英文︰Heat Stroke）。中暑與熱衰竭症狀不一樣，然而如未有即時處理降溫及急救，有機會造成生命危險。

如何處理中暑？

一旦自己或身邊的人出現中暑現象，應先將有關人士移至陰涼地方，並盡快致電999召救護車求助。如患者清醒，可給予飲料補充水分及鹽分，同時為患者降溫，降溫包括使用扇或風扇、為患者脫掉衣物、灑水、將濕毛巾或以毛巾包裹的冰袋放於患者的頸側及腋下。