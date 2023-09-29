中秋節連假迎腸胃炎高峰！「燒烤飲食重點」防急性腸胃炎掃興

應遠離太多、太油、太辣，這不僅限於中秋節享用烤肉、柚子、月餅的當下，平時也別吃得過飽或暴飲暴食，並減少攝取高油和辛辣等刺激性食物，以免急性腸胃炎找上門。

每逢中秋節便迎來的急性腸胃炎高峰，不容小覷！安南醫院肝病中心主任吳奕霆提醒，期盼著應景大啖烤肉、柚子、月餅的同時，也需留心飲食衛生及腸胃保健。

燒烤最忌太多、太油、太辣

吳奕霆主任表示，短時間內不會烤到的食材，應放入冰箱或戶外冰桶保存，並務必確認食材已充分加熱，避免吃進生食或無法判斷新鮮與否的海鮮及加工食品。另外，善用公筷降低感染風險、落實正確勤洗手等細節亦十分重要。

至於腸胃保健部分，吳奕霆主任指出，應遠離太多、太油、太辣，這不僅限於中秋節享用烤肉、柚子、月餅的當下，平時也別吃得過飽或暴飲暴食，並減少攝取高油和辛辣等刺激性食物，以免急性腸胃炎找上門。