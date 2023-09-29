中秋節連假迎腸胃炎高峰！「燒烤飲食重點」防急性腸胃炎掃興

每逢中秋節便迎來的急性腸胃炎高峰，不容小覷！安南醫院肝病中心主任吳奕霆提醒，期盼著應景大啖烤肉、柚子、月餅的同時，也需留心飲食衛生及腸胃保健。
燒烤最忌太多、太油、太辣
吳奕霆主任表示，短時間內不會烤到的食材，應放入冰箱或戶外冰桶保存，並務必確認食材已充分加熱，避免吃進生食或無法判斷新鮮與否的海鮮及加工食品。另外，善用公筷降低感染風險、落實正確勤洗手等細節亦十分重要。
至於腸胃保健部分，吳奕霆主任指出，應遠離太多、太油、太辣，這不僅限於中秋節享用烤肉、柚子、月餅的當下，平時也別吃得過飽或暴飲暴食，並減少攝取高油和辛辣等刺激性食物，以免急性腸胃炎找上門。
急性腸胃炎 這1種恐致命
吳奕霆主任進一步說明，急性腸胃炎主要可分為細菌性、病毒性兩種，僅極少數為寄生蟲引起。細菌性腸胃炎常見的致病菌有沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、腸炎弧菌及霍亂弧菌等；由於細菌性腸胃炎症狀較為嚴重，可能會出現高燒、腹痛、血便或膿便等症狀，嚴重恐導致死亡，需立即就醫。
而病毒性腸胃炎則較為常見，致病原為輪狀病毒、諾如病毒及腺病毒等，其中輪狀病毒大多感染6歲以下兒童，且容易造成群聚感染。
感染急性腸胃炎 遵循這些守則減緩不適
「如果感染急性腸胃炎，要注意水分及電解質的攝取，特別是嘔吐或腹瀉嚴重的患者。」吳奕霆主任建議，可少食多餐、清淡飲食，若仍然一吃就感到極度不適，便考慮禁食一至兩餐，並多補充水分與電解質，直至病況緩解再進食即可；若是情況嚴重未獲改善，則切勿拖延病情，盡速就醫為宜。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】