中秋節2024｜一個方法令柚子更甜更好吃 附3種切法完美取出果肉

中秋節也是各種柚子當造的季節。台灣農糧署教大家3種切法，即使手不巧也可以剝出漂亮完整的柚肉，而柚子買回家後，特別是表皮呈綠色的柚，最好先放置幾天，待外皮有點「皺皺地」，可以令柚子變得更甜美可口。

第三個方法是用刀削走上下端的外皮，然後切開，便可以見到一瓣瓣果肉，去除薄衣就得到完美的果肉。

第三個方法是用刀削走上下端的外皮，然後切開，便可以見到一瓣瓣果肉，去除薄衣就得到完美的果肉。

第二方法是將柚子最肥的位置橫切成兩半，然後用湯匙將柚肉挖出來，再用刀切開白色的薄衣，便可輕鬆得到柚肉。

第二方法是將柚子最肥的位置橫切成兩半，然後用湯匙將柚肉挖出來，再用刀切開白色的薄衣，便可輕鬆得到柚肉。

第一個傳統的剝皮方法是將柚子的頭切去，然後在表皮由上到底畫6至8刀，然後逐片剝掉。

第一個傳統的剝皮方法是將柚子的頭切去，然後在表皮由上到底畫6至8刀，然後逐片剝掉。

柚子的種類多，有碌柚、泰國柚，還有台灣的文旦。農糧署指出，有3種方法可以令大家剝出完整柚肉。

學韓國人將柚子煮成柚子茶，消除寒氣之餘又能滋陰潤肺。

放幾天更甜美

其實，柚子買回去不要立即食用，先放5至10日，令柚子的水分蒸發後，表皮由青色轉黃兼「皺皺地」，代表柚子已醣化後熟，果肉變得軟化，並且更甘甜多汁。

柚子的纖維量高，有助排便，但亦較為寒涼，吃得太多容易脹氣肚痛，所以柚子要與家人分享，或者學韓國人將柚子煮成柚子茶，消除寒氣之餘又能滋陰潤肺。