中西醫「頭痛」觀點比一比！中醫依證型可分5大類 快看看你是哪種痛？

頭痛不只可以透過西醫治療，其實中醫也可以協助改善常見的頭痛問題。不過，對於頭痛的分類、治療方法等，中醫、西醫仍有些許不同，衛生福利部臺北醫院中醫科醫師鄭伊倫表示，中醫會根據證型、頭痛的位置等區分頭痛類型，並透過中藥、針灸等方法進行治療。 西醫頭痛分類多、準則各不同 「偏頭痛」約佔8成 以西醫來說，頭痛其實有很多型態，鄭伊倫提到，如果以發生的原因來說，西醫可將頭痛分為原發型、次發型頭痛，若頭痛並非其他疾病造成的就稱為「原發型」，而「次發型」可能是因為血塊、腫瘤等其他原因造成的，其中約有九成的患者是「原發型頭痛」，這之中又有8成左右的人屬於「偏頭痛」。 「偏頭痛」是西醫的專有名詞，這類型的頭痛有特定的特徵，像是容易怕光、怕吵，痛起來通常是區域性的疼痛，但不一定會偏向某一邊，而且其疼痛感就像是隨著心搏跳動般的抽痛，另外在偏頭痛發作前，有些人還會出現頭痛先兆(如：看到光影、殘影或幻覺等)。 鄭伊倫指出，偏頭痛通常特別容易發生在20至50歲的中年女性，女生發生的機率比男生高出3倍左右，不過其發病機轉目前仍不清楚，可能是因為遺傳、荷爾蒙變化、壓力、天氣劇烈變動等因素誘發。

中醫依「證型」分5類頭痛 症狀、型態各有不同 但以中醫來說，古書其實並不會特別以荷爾蒙、神經、血管等來區分頭痛類型，鄭伊倫表示，中醫會以「證型」將頭痛分為以下5種型態： 1. 風證頭痛： 特點： 風就像是俗稱的「風邪」，人可能會因為感冒、環境溫度變化、吹太多風等造成「風證頭痛」，其中它又可細分為風寒、風熱、風濕： （1）風寒頭痛： 風寒頭痛是3者之中最多的類型，通常是因為冷再加上外來環境的風，造成頭部周邊肌肉、血管收縮而引發，可能會從頭一路影響到後頸、背部，導致身體處於緊繃、冷的狀態，常會跟感冒時的頭痛、身體痠痛結合。 這種頭痛在冬天較容易發作，而且它通常發生得很快，可能吹完風或出去一趟遇到較不舒服的環境時就會立刻發作。 （2）風熱頭痛： 這類型的頭痛就像是夏天天氣非常熱時造成的頭痛情形，頭部前面會覺得緊痛，後面會覺得較脹，另外面部可能會有發熱、發汗的情形，甚至在眼睛的部分會有脹熱感。 （3）風濕頭痛： 淋雨過後覺得頭很重、昏昏沉沉、不舒服，這種就較偏向風濕頭痛，通常會覺得整個人身體懶懶的、不太舒服，頭有點重、不清爽的感覺並伴隨著頭痛。 中醫治療：使用解表、祛風藥做處理。 2. 陽亢頭痛： 特點： 這種頭痛類型比較偏向「火證」，主要和情緒起伏有關，另外長期熬夜造成陰虛陽亢也有可能會造成這類型的頭痛。這類患者常會覺得容易煩躁、生氣，頭很脹、不舒服就像要炸開一樣，甚至會感到頭有點晃、站不穩，並伴隨著血壓偏高、頭部兩側有脹感、眼睛乾、嘴巴乾、嘴巴苦等情形。 中醫治療：使用平肝熄風或滋陰、潤燥的藥物做處理。