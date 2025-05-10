中醫治療「骨質疏鬆」 骨粉加針灸、氣功調養緩解

隨著年齡增長，有些人會開始感覺腰痠背痛、身高變矮，甚至輕輕一摔就骨折，這些都可能是骨質疏鬆的警號。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師邱淑娟指出，骨質疏鬆是一種骨頭變得脆弱、容易斷裂的慢性疾病，早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到骨折才發現，影響日常生活與行動能力。因此，提高警覺、及早發現相當重要。

邱淑娟醫師說，中醫沒有「骨質疏鬆症」這個名詞，將骨質疏鬆歸類為「骨痿」、「骨痺」、「腰痠」、「骨枯」等範疇。中醫對骨質疏鬆的理解，著重於整體觀、陰陽平衡及臟腑功能的協調，主要與腎、肝、脾三臟的功能密切相關，認為其病因病機與腎精虧虛、肝血不足、脾虛失運有關。

骨質疏鬆是一種骨頭變得脆弱、容易斷裂的慢性疾病，早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到骨折才發現，影響日常生活與行動能力。

中醫「腎主骨、生髓」 可經龍骨粉搭配針灸或氣功調養

中醫認為「腎主骨、生髓」，腎精虧虛會導致骨骼失養、骨質疏鬆，尤其是年老體弱、女性停經後的骨質疏鬆，多與腎陰虛有關。脾主運化，為氣血生化之源，脾虛導致氣血生化不足，骨骼失去滋養。肝藏血，主筋，肝血不足也會使筋骨失養，影響骨質代謝。

中醫治療原則為補腎壯骨、養肝補血及健脾益氣為主，常使用補腎、補肝及健脾的中藥，如杜仲、續斷、骨碎補、龜鹿二仙膠等，或龍骨粉補充鈣質並搭配針灸或氣功調養，強化骨骼與身體氣血循環。透過整體調理，提升身體對骨質流失的自我調節能力。