中醫看腸胃症狀 自我觀察4點有助治療 胃腸保養應避免3類食物

以現代中醫理論來說，李育權中醫師建議，有胃酸倒流的病患應減少對油脂、甜食和太酸甜水果或飲料的攝取，主要是消除痰濕這類的病理產物，症狀多半就可緩解。

情緒壓力往往是加重腸胃道症狀的兇手，例如腸易激綜合症就是情緒壓力使得神經失調，表現出腹瀉、便秘的症狀。而壓力大、飲食不正常也有可能會造成胃酸倒流等問題產生。

而相同的問題治療方式卻有所不同，高雄市立聯合醫院中醫科中醫師李育權表示，即使同樣是胃酸倒流或腸易激綜合症診斷的病人，中醫卻可能開出完全不同的治療處方。

李育權中醫師以中醫理論帶領民眾了解消化系統、治療及保養方法，其中有3類食物胃腸不好者應盡量避免，並提醒民眾出現腸胃道症狀後應觀察4點腸胃情況，才能幫助醫師更充分地評估、提供專業治療與協助。

胃腸症狀治療大不同 加強自我察覺 4 項觀察

同樣是胃酸倒流或腸易激綜合症的病人，中醫卻可能開出完全不同的治療處方。李育權中醫師表示，這是因為在中醫理論，消化系統屬於「脾」臟腑，與其相關的疾病基本上要考慮到寒、熱、氣滯、痰瘀、氣虛，以及與其他臟腑的關聯。

李育權中醫師提到，像是體質偏寒卻有胃火，或是肝氣鬱結導致脾氣虛弱，其中的病理機制大不相同，治療藥物理所當然也會大相逕庭，而中醫就會根據每次診察結果的不同，來開立個人化的藥物。

當民眾出現腸胃道症狀時，李育權中醫師提醒，首先就是要加強自我察覺，觀察項目包含：

腹痛、腹脹的確切位置；

症狀在飯前或飯後更為明顯；

打嗝或排氣的頻率與味道；

平時排便的習慣和性狀 ( 大便軟或硬、是否成條狀等 ) 。

李育權中醫師表示，藉由蒐集這些蛛絲馬跡，中醫師才有更充分的線索能幫助病人診斷、治療。