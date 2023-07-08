中風後引致非流暢型失語症 經顱磁刺激治療助恢復說話與自信

衛生福利部南投醫院復健科接受重複性經顱磁刺激治療(rTMS)的療程後，現在已經可以仿說出簡單句型來表達需求，不僅恢復口說能力也增加許多自信。

60歲黃先生曾經能言善道、幽默風趣，但中風之後一切都改變了。由於左側中大腦動脈出血，造成左腦主管語言功能的皮質區域受損，引發非流暢型失語症。雖然能理解簡短的口語指令，但無法理解連續的對話內容，口語表達僅能發出一兩個單音，無法仿說詞彙或短句，閱讀及書寫能力也不如以往，家人及朋友都相當擔心。

經顱磁刺激治療 恢復口說能力

至衛生福利部南投醫院復健科接受重複性經顱磁刺激治療(rTMS)的療程後，現在已經可以仿說出簡單句型來表達需求，不僅恢復口說能力也增加許多自信。呂昂衛語言治療師表示，左腦布洛克區受損的失語症病患，除了影響到命名能力以外，也會讓個案無法說出流利的語句，只用單音或不清楚的詞彙表達需求，由於仍具有基本的理解能力，因此會更感到挫折失望，失去與人互動的信心。

林玉晨語言治療師表示，由於失語症個案在語言方面的受損，導致其溝通時容易感到挫折，因此在和他們溝通時，可以運用一些技巧提升其說話的意願和溝通效度。例如，建立多模式的溝通形式，像是圖卡、文字、圖畫、手勢等，增強功能性的溝通，讓個案能適時的表達出自己的需求。