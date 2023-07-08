中風後引致非流暢型失語症 經顱磁刺激治療助恢復說話與自信

60歲黃先生曾經能言善道、幽默風趣，但中風之後一切都改變了。由於左側中大腦動脈出血，造成左腦主管語言功能的皮質區域受損，引發非流暢型失語症。雖然能理解簡短的口語指令，但無法理解連續的對話內容，口語表達僅能發出一兩個單音，無法仿說詞彙或短句，閱讀及書寫能力也不如以往，家人及朋友都相當擔心。
經顱磁刺激治療 恢復口說能力
至衛生福利部南投醫院復健科接受重複性經顱磁刺激治療(rTMS)的療程後，現在已經可以仿說出簡單句型來表達需求，不僅恢復口說能力也增加許多自信。呂昂衛語言治療師表示，左腦布洛克區受損的失語症病患，除了影響到命名能力以外，也會讓個案無法說出流利的語句，只用單音或不清楚的詞彙表達需求，由於仍具有基本的理解能力，因此會更感到挫折失望，失去與人互動的信心。
林玉晨語言治療師表示，由於失語症個案在語言方面的受損，導致其溝通時容易感到挫折，因此在和他們溝通時，可以運用一些技巧提升其說話的意願和溝通效度。例如，建立多模式的溝通形式，像是圖卡、文字、圖畫、手勢等，增強功能性的溝通，讓個案能適時的表達出自己的需求。
把握中風黃金恢復期 表達需求沒問題
復健科評估黃先生仍在中風黃金恢復期之內且病情穩定，經過六次的重複性經顱磁刺激治療療程後，個案從只能發出一兩個單音進步到能清楚地仿說2至3個字的詞彙，並且可以正確地從1數到10，甚至說出姓名，而當完成十次的療程後，已可以仿說出簡單句型來表達需求。
刺激大腦皮質 早期中風可塑高
重複式經顱磁刺激治療是將非侵入式的刺激線圈放置在特定部位的頭皮上，透過產生的磁場在腦部誘發微小的感應電流以刺激相對應的大腦皮質，藉由連續且規律的重複性刺激，達到增強或抑制大腦特定區域的功能，使失調的腦神經細胞獲得調控，不會有傷口的非侵入性技術。中風愈早期其神經可塑性愈高，接受經顱磁刺激治療的效果愈好。治療後再搭配密集復健療程，更能維持且提高效率。
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