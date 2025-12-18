熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-12-18 09:00:00

久坐會令臀部鬆弛！營養師教食4類食物提臀 推介4動作練出線條

分享：

久坐會令臀部鬆弛！營養師教食4類食物提臀 推介4動作練出線條

臀部也會老化？有營養師指出，如果長時間坐著會導致臀部肌肉逐漸鬆弛，線條變得不再明顯。營養師指出，常見的臀部老化有4種，出現在不同年齡、種族、身型或習慣上，有4類食物有提臀功效，並推介4動作有助臀部練出線條。

4種常見臀部老化類型

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，導致臀部肌肉逐漸鬆弛的原因包括久坐、缺乏運動和姿勢不良等。如果要想恢復緊實翹臀，要先了解不同的臀型：

1. V型臀

  • 常見於年長者，臀部鬆弛且缺乏肉感，骨盆高寬比例大，線條難以矯正，彈力感幾乎消失。

2. A型臀

  • 亞洲人常見的臀型，上半部缺乏肉感，脂肪則集中於外側，導致微笑線較厚重，讓下盤看起來寬大。

3. O型臀

  • 常見於過重或肥胖者，臀部圓寬且厚實，脂肪堆積較多，整體線條不明顯。

4. H型臀

  • 久坐族或缺乏運動的人最容易出現，臀肌流失下垂，臀中肌凹陷，整體線條變得平坦，缺乏立體感。
adblk5
健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖） 健身｜兩個練習啟動臀大肌（am730製圖）

推介食4類食物提臀

營養師高敏敏指，如果想臀部緊實翹起來，飲食是關鍵之一。她推介以下4大飲食方法：

1. 足夠的蛋白質  

  • 食物：雞胸肉、魚、蛋、豆類  
  • 作用：提供肌肉建構的原料，幫助臀肌形成與生長。

2. 優質碳水化合物  

  • 食物：糙米、燕麥、蕃薯 
  • 作用：提供穩定能量，幫助運動後的修復與恢復體力。

3. 多吃蔬果  

  • 食物：菠菜、香蕉、番茄  
  • 作用：富含維生素與抗氧化物，有助於維持臀肌的彈性與緊實感。

4. 補充健康脂肪  

  • 食物：牛油果、三文魚、堅果、橄欖油  
  • 作用：促進新陳代謝，減少脂肪堆積。
臀部伸展｜（am730製圖） 臀部伸展｜（am730製圖） 臀部伸展｜（am730製圖） 臀部伸展｜（am730製圖）

4招提臀動作

除了飲食，亦可以堅持進行以下運動，以維持臀肌緊實：
（每個動作10下為一組，共做2組）。

  • 半側躺抬腿：訓練臀中肌與大腿外側線條
  • 側向弓箭步：加強外展肌，修飾臀腿線。
  • 芭蕾式深蹲：強化大腿內側與臀部肌群。
  • 驢子踢腿：鍛鍊臀大肌，打造立體翹臀。

營養師提醒，日常也要多喝水，有助維持身體代謝與平衡。飲食上也要盡量規律，均衡攝取，可以採用「先菜後肉再澱粉」的順序，增加飽足感並控制熱量。
 

ADVERTISEMENT

ad