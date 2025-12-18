久坐會令臀部鬆弛！營養師教食4類食物提臀 推介4動作練出線條

臀部也會老化？有營養師指出，如果長時間坐著會導致臀部肌肉逐漸鬆弛，線條變得不再明顯。營養師指出，常見的臀部老化有4種，出現在不同年齡、種族、身型或習慣上，有4類食物有提臀功效，並推介4動作有助臀部練出線條。

4種常見臀部老化類型 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，導致臀部肌肉逐漸鬆弛的原因包括久坐、缺乏運動和姿勢不良等。如果要想恢復緊實翹臀，要先了解不同的臀型： 1. V型臀 常見於年長者，臀部鬆弛且缺乏肉感，骨盆高寬比例大，線條難以矯正，彈力感幾乎消失。 2. A型臀 亞洲人常見的臀型，上半部缺乏肉感，脂肪則集中於外側，導致微笑線較厚重，讓下盤看起來寬大。 3. O型臀 常見於過重或肥胖者，臀部圓寬且厚實，脂肪堆積較多，整體線條不明顯。 4. H型臀 久坐族或缺乏運動的人最容易出現，臀肌流失下垂，臀中肌凹陷，整體線條變得平坦，缺乏立體感。

推介食4類食物提臀 營養師高敏敏指，如果想臀部緊實翹起來，飲食是關鍵之一。她推介以下4大飲食方法： 1. 足夠的蛋白質 食物：雞胸肉、魚、蛋、豆類

作用：提供肌肉建構的原料，幫助臀肌形成與生長。 2. 優質碳水化合物 食物：糙米、燕麥、蕃薯

作用：提供穩定能量，幫助運動後的修復與恢復體力。 3. 多吃蔬果 食物：菠菜、香蕉、番茄

作用：富含維生素與抗氧化物，有助於維持臀肌的彈性與緊實感。 4. 補充健康脂肪 食物：牛油果、三文魚、堅果、橄欖油

作用：促進新陳代謝，減少脂肪堆積。

4招提臀動作 除了飲食，亦可以堅持進行以下運動，以維持臀肌緊實：

（每個動作10下為一組，共做2組）。 半側躺抬腿：訓練臀中肌與大腿外側線條

側向弓箭步：加強外展肌，修飾臀腿線。

芭蕾式深蹲：強化大腿內側與臀部肌群。

驢子踢腿：鍛鍊臀大肌，打造立體翹臀。 營養師提醒，日常也要多喝水，有助維持身體代謝與平衡。飲食上也要盡量規律，均衡攝取，可以採用「先菜後肉再澱粉」的順序，增加飽足感並控制熱量。

