久坐會令臀部鬆弛！營養師教食4類食物提臀 推介4動作練出線條

臀部也會老化？有營養師指出，如果長時間坐著會導致臀部肌肉逐漸鬆弛，線條變得不再明顯。營養師指出，常見的臀部老化有4種，出現在不同年齡、種族、身型或習慣上，有4類食物有提臀功效，並推介4動作有助臀部練出線條。
4種常見臀部老化類型
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，導致臀部肌肉逐漸鬆弛的原因包括久坐、缺乏運動和姿勢不良等。如果要想恢復緊實翹臀，要先了解不同的臀型：
1. V型臀
- 常見於年長者，臀部鬆弛且缺乏肉感，骨盆高寬比例大，線條難以矯正，彈力感幾乎消失。
2. A型臀
- 亞洲人常見的臀型，上半部缺乏肉感，脂肪則集中於外側，導致微笑線較厚重，讓下盤看起來寬大。
3. O型臀
- 常見於過重或肥胖者，臀部圓寬且厚實，脂肪堆積較多，整體線條不明顯。
4. H型臀
- 久坐族或缺乏運動的人最容易出現，臀肌流失下垂，臀中肌凹陷，整體線條變得平坦，缺乏立體感。
推介食4類食物提臀
營養師高敏敏指，如果想臀部緊實翹起來，飲食是關鍵之一。她推介以下4大飲食方法：
1. 足夠的蛋白質
- 食物：雞胸肉、魚、蛋、豆類
- 作用：提供肌肉建構的原料，幫助臀肌形成與生長。
2. 優質碳水化合物
- 食物：糙米、燕麥、蕃薯
- 作用：提供穩定能量，幫助運動後的修復與恢復體力。
3. 多吃蔬果
- 食物：菠菜、香蕉、番茄
- 作用：富含維生素與抗氧化物，有助於維持臀肌的彈性與緊實感。
4. 補充健康脂肪
- 食物：牛油果、三文魚、堅果、橄欖油
- 作用：促進新陳代謝，減少脂肪堆積。
4招提臀動作
除了飲食，亦可以堅持進行以下運動，以維持臀肌緊實：
（每個動作10下為一組，共做2組）。
- 半側躺抬腿：訓練臀中肌與大腿外側線條
- 側向弓箭步：加強外展肌，修飾臀腿線。
- 芭蕾式深蹲：強化大腿內側與臀部肌群。
- 驢子踢腿：鍛鍊臀大肌，打造立體翹臀。
營養師提醒，日常也要多喝水，有助維持身體代謝與平衡。飲食上也要盡量規律，均衡攝取，可以採用「先菜後肉再澱粉」的順序，增加飽足感並控制熱量。