乳房有硬塊 等於患乳癌？

乳癌是香港女性第三大致命癌症，如果摸到胸部有硬塊是否代表患上乳癌？內科腫瘤科專科醫生趙頴欣指，許多女性對乳癌仍存在誤解，導致延誤檢查和治療。了解乳癌早期症狀、自我檢查方法及必要的醫療檢查，有助大家及早識別潛在風險。 很多人對於乳房中的硬塊感到焦慮，趙頴欣指，「乳房中的硬塊不一定是乳癌，亦有可能是水囊或良性腫塊，然而，最讓人擔心是乳癌的可能性。」因此，如果出現硬塊，建議盡快就醫檢查，以排除惡性腫瘤的風險。如出現其他早期症狀，也應該立即尋求醫生檢查，及早發現潛在問題。 乳癌常見早期症狀 ‧乳房形狀或大小的改變；

‧乳房皮膚變厚；

‧乳房摸到硬塊；

‧乳頭出現不正常分泌物(例如血跡)。

夾胸檢查不適合年輕女性？ 乳癌的檢查方法主要包括乳房X光造影，又稱為「夾胸檢查」，能夠幫助醫生檢查乳房內的組織密度，及早發現異常情況。 不過，使用乳房造影檢查未必看得很清楚，年輕女性乳房脂肪較少，密度往往較高，高密度乳房在X光造影會呈白色，而腫瘤又是白色，單單使用X光造影便會較難發現腫瘤。所以常會加上超聲波掃描檢查乳房，能夠提供更詳細的影像。「如惡性腫塊機率大的話，會建議活組織檢驗，然後放在顯微鏡下觀察，以確定腫塊是否癌細胞。」 乳癌常見3類型 根據腫瘤的表面受體類型，乳癌分為3種主要類型，包括最多數的荷爾蒙受體陽性乳癌(ER+/PR+)、以及惡性程度較高的HER2陽性乳癌(HER2+)和三陰性乳癌。 其中HER2是一種受體蛋白，當HER2受體在細胞表面過度表達時，細胞會異常增生並導致癌症。治療HER2陽性乳癌最有效的方法是標靶治療，以往使用HER2抗體需要靜脈注射，現時有皮下注射的雙標靶治療，除成效比單標靶為佳之外，亦大大減少過往靜脈注射的時間，簡化治療程序。

未必須全乳房切除 早期乳癌的治療通常以切除腫瘤為主，並結合藥物治療減低復發。對於乳房切除手術，許多患者對此感到擔憂，怕影響外觀。然而，並非所有患者都需要全乳切除，部分可選擇局部切除。趙頴欣表示，有些患者本來需要全乳切除，但在用藥之後腫瘤縮小，變成只須局部切除。 乳房大小無關風險 趙頴欣強調，荷爾蒙如口服避孕丸，特別是雌性荷爾蒙會刺激乳腺，可增加乳癌的風險。「雖然大豆等食物中含有植物性雌激素，正常飲食一般不會造成問題，但過量的激素食物或不健康的飲食則須避免。」 乳房大小和乳癌的發生並沒有明顯的相關性，無論是小型乳房還是大型乳房，乳癌的風險都是相似的。對於穿胸圍睡覺習慣，趙頴欣指，「暫時沒有有系統的研究指，穿著胸圍睡覺或穿著很緊的胸圍，與乳癌風險之間有直接的關係。」