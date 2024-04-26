乳房有良性腫瘤應否做手術切除？家族史有風險切咗較好！

當發現乳房有良性腫瘤，而家族中又乳癌病友時，即使醫生建議：「良性腫瘤，追蹤就好！」仍然擔心會不會哪天就演變成惡性？醫生建議，若有家族史、又有顧慮時，目前真空輔助下的乳房微創手術已可做到無傷口，直接拿掉並非是件壞事！
女性乳癌發生機率高，讓有乳房疾病家族史、經檢查出有良性腫瘤的女性往往會困惑：「到底該不該開刀切除？」「放久了會不會變成惡性了？」這個疑問恐怕連乳房外科醫生都不敢寫包單。
良性腫瘤是什麼？演變成惡性機率不一
常見的良性腫瘤包括纖維囊腫、纖維腺瘤、葉狀肉瘤等，這些良性腫瘤的形成原因，確實與部分乳房惡性腫瘤一樣，與荷爾蒙刺激活化有關，是因為雌激素升高及黃體素缺乏，所導致乳房組織上皮過度增生而成。
至於會不會演變成惡性腫瘤？雖然機率很低，但仍有極少數可能轉為惡性。中山醫學大學附設醫院乳房甲狀腺外科主治醫生葉名焮指出，雖然良性腫瘤都是增生，但仍有不正常增生的可能，「好比非典型增生，雖然不是癌症，但也具有高危險性，未來幾十年內演變為乳癌的機率約有60%至80%。」他直言，近幾年為非典型增生切片時，從化驗結果發現的確有近十分之一已經轉為癌症。
過去也有相關報告顯示，在持續追蹤良性纖維腺瘤時，約有十萬到百萬分之一可能轉變為惡性腫瘤，因此若家族中有女性同樣有良性腫瘤，葉名焮建議要特別小心。
衛福部新營醫院外科主任陳秉澤也同意，臨床確實曾遇過有些病患，從影像上來看是良性腫瘤，但穿刺後卻發現是惡性。他提醒，雖然醫界普遍共識認為良性腫瘤可以追蹤就好，但若病人屬於緊張型、或希望能積極處理，在經濟能力許可下，確實可以考慮將良性腫瘤切除。
良性腫瘤該不該拿？判斷依據看這裡
綜合兩位專家建議，該不該拿掉乳房內的良性腫瘤，可依下列判斷決定：
首先，如果病患曾有親人罹患乳癌，一般建議以拿掉良性腫瘤為優；其次，由於良性腫瘤如腺瘤的生長年齡通常為30歲以下，因此若年齡已經超過會長腺瘤的年齡，醫生也建議直接拿掉免除後患。再者，若發現良性腫瘤出現變化，例如逐漸長大、形狀變得不規則時，也建議要及早開刀移除。
葉名焮進一步提醒，原則上臨床對於超過兩厘米以上的良性腫瘤，一般建議要移除，特別是病人心理若有顧慮時，更鼓勵做切除，免得一直有罣礙。他綜合移除良性腫瘤的考量因素為：家族史、年齡、腫瘤長大速度，甚至病人正處於荷爾蒙治療、或未來有執行試管嬰兒、隆胸手術計劃者，都建議可將良性腫瘤先行切除。
新型乳房真空微創手術，取樣切除一次完成
過去對於乳房有良性腫瘤卻不想積極處理的原因，大多是擔心腫瘤切除手術會導致乳房變形、傷口留下傷疤等疑慮。但目前乳房良性腫瘤切除手術日益精進，已經可以做到既可完整切除、又不留疤痕的效果。
葉名焮指出，目前乳房腫瘤切除手術有傳統切除及微創手術兩種方式，傳統開刀方式是從乳暈下刀，又稱為大傷口微創。此種方式適用於任何尺寸腫瘤，但為了要順利取出腫瘤，所以腫瘤多大傷口就多大，且必須縫合，乳房外觀恐有凹陷或疤痕。
近幾年臨床常使用的乳房真空微創手術，傷口雖也在乳暈位置，但傷口可縮小至0.3公分以下，能完整移除3公分以下的腫瘤，「真空輔助微創手術的好處是傷口小、復原快、乳房不會變形，且3厘米以內的腫瘤可以拿得很乾淨。」葉名焮表示。
陳秉澤進一步說明，過去採行的乳房切片方式是以細針穿刺取樣，是在超音波導引下以2D平面取樣，「有時會誤以為細針有穿刺到腫瘤，實際上卻沒取到樣，就容易誤以為是良性腫瘤。」且可能因為取得的組織量不足而不容易判定。
若採行真空輔助微創手術，是利用稍粗的針搭配真空吸取把周遭組織吸入針頭內，可以取得較完整的檢體組織，一來可增加安全性，亦可達到手術快速、傷口極小、術後恢復快、乳房不易塌陷的好處。
醫生呼籲，乳癌雖有基因遺傳因素，但臨床仍可見初經早、晚生育或未生育卻沒有家族史的病人，建議年滿45歲以上女性定期做乳房篩檢定期篩檢。至於有家族史、如二等親內有乳癌、卵巢癌、胰臟癌病史，或是三等親內有肺癌、甲狀腺癌、子宮內膜癌等腺癌病史，更務必要積極、提前開始做乳房X光或超聲波檢查，以期早期發現問題。此外，若有良性腫瘤又有家族史時，一旦發現有異樣或覺得有心理負擔時，都建議可直接拿掉，讓生活回歸多彩不留陰影。
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