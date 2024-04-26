乳房有良性腫瘤應否做手術切除？家族史有風險切咗較好！

當發現乳房有良性腫瘤，而家族中又乳癌病友時，即使醫生建議：「良性腫瘤，追蹤就好！」仍然擔心會不會哪天就演變成惡性？醫生建議，若有家族史、又有顧慮時，目前真空輔助下的乳房微創手術已可做到無傷口，直接拿掉並非是件壞事！ 女性乳癌發生機率高，讓有乳房疾病家族史、經檢查出有良性腫瘤的女性往往會困惑：「到底該不該開刀切除？」「放久了會不會變成惡性了？」這個疑問恐怕連乳房外科醫生都不敢寫包單。

良性腫瘤是什麼？演變成惡性機率不一 常見的良性腫瘤包括纖維囊腫、纖維腺瘤、葉狀肉瘤等，這些良性腫瘤的形成原因，確實與部分乳房惡性腫瘤一樣，與荷爾蒙刺激活化有關，是因為雌激素升高及黃體素缺乏，所導致乳房組織上皮過度增生而成。 至於會不會演變成惡性腫瘤？雖然機率很低，但仍有極少數可能轉為惡性。中山醫學大學附設醫院乳房甲狀腺外科主治醫生葉名焮指出，雖然良性腫瘤都是增生，但仍有不正常增生的可能，「好比非典型增生，雖然不是癌症，但也具有高危險性，未來幾十年內演變為乳癌的機率約有60%至80%。」他直言，近幾年為非典型增生切片時，從化驗結果發現的確有近十分之一已經轉為癌症。 過去也有相關報告顯示，在持續追蹤良性纖維腺瘤時，約有十萬到百萬分之一可能轉變為惡性腫瘤，因此若家族中有女性同樣有良性腫瘤，葉名焮建議要特別小心。 衛福部新營醫院外科主任陳秉澤也同意，臨床確實曾遇過有些病患，從影像上來看是良性腫瘤，但穿刺後卻發現是惡性。他提醒，雖然醫界普遍共識認為良性腫瘤可以追蹤就好，但若病人屬於緊張型、或希望能積極處理，在經濟能力許可下，確實可以考慮將良性腫瘤切除。