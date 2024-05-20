乳癌不能吃黃豆、喝牛奶？營養師揭「3大階段」營養建議

乳癌為香港女性好發癌症首位，發生率逐年遞增且有年輕化趨勢，而醫學的進步讓乳癌治療成效愈來愈好，預後也多能維持正常生活品質。但許多病友對於「罹患乳癌後的飲食」有許多顧慮，例如黃豆能不能吃、牛奶能不能喝等，是真的嗎？

營養均衡充足 有助化療順利 台北慈濟醫院侯沂錚營養師表示，在癌症的死亡原因中，有兩成的病人是因為營養不良死亡，由此可見營養照護的重要性對癌症患者來說不容小覷。臨床上經常會有乳癌病友不能吃水果、豆類製品等迷思，但事實上都是可以攝取的。 侯沂錚分享，水果有豐富的維生素C及抗氧化物質，可以抑制癌細胞的生成，像是莓果類的水果具有花青素及類黃酮等多酚類，也有助於抗發炎；而豆類製品則含有豐富的蛋白質，對乳癌病友來說，蛋白質相當的重要，它是造血及提升免疫功能的最佳營養素，有助於對抗癌症細胞。

癌症三大階段 營養大不同 為了讓民眾進一步了解癌症飲食原則，侯沂錚將營養照護劃分為手術後初期、化放療時期以及穩定監察期，提供建議。 「手術後初期」是手術後的前兩周為傷口愈合的重要時期，為了縮短愈合時間，可以攝取蛋白質(如：黃豆製品)、富含維生素A、維生素C、鋅及鐵營養素(如：菠菜、紅蘿蔔、紅肉紫肉番薯)都是良好的攝取來源。 「化放療時期」是化療期間，可能會造成白血球數目下降，因此要注重蛋白質的攝取，以60公斤的成人為例，每天建議攝取約6至7份豆蛋類加1至2份奶類，其中以原型的豆類製品與低脂牛奶為佳。 「穩定監察期」是當情況較為穩定時，便要注意飲食的均衡，全榖雜糧、蔬菜、水果、豆蛋、乳品、油脂堅果等六大類飲食要均衡攝取，以保持足夠的營養素來對抗癌細胞。

乳癌病友化放療期之飲食建議