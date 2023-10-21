乳癌個案10年升近七成 打卡慈善義賣迷你市集為患者送暖

十月是國際響應乳癌關注月，為了喚起公眾對乳癌的關注，以及向患者送上支持和祝福，有機構在10月22日(日)及23日(一)在尖沙咀K11 MUSEA舉辦「Encolour Your Life慈善義賣迷你市集」，為市民提供集合美景打卡、遊戲玩樂、舌尖品味的愛心體驗。
義賣手做曲奇
以粉紅色為主題色調的「Encolour Your Life 慈善義賣迷你市集」，除了會展示豐富的乳癌資訊，幫助大家認識這種女性的心頭大患，市集內亦會義賣由癌症病人製作的Handmade曲奇，義賣所得款項將全數捐贈予癌症資訊網慈善基金，以推廣癌症資訊及支援癌症病人。
除此之外，現場更提供一連串的身心體驗，包括：
- 切合主題的霓虹燈裝置及花藝牆飾，讓您可以多角拍照打卡，hashtag身邊朋友，呼籲他們關注乳癌；
- 內藏驚喜彩蛋的巨型扭蛋機，製造特「大」樂趣；
- 即場報名參加水轉印工作坊，與好友伴侶一起DIY；
- 季節限定雪糕免費任品嘗。
「Encolour Your Life 慈善義賣迷你市集」活動詳情
地點：K11 MUSEA 8樓Nature Discovery Park
日期：10月22日(日)及23日(一)
時間：中午12時至下午7時